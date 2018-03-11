核二廠2號機再轉 環團與黃國昌批政府倒退

除了廢核遊行外，全國廢核行動平台今年也在舞台架設太陽光電發電設備，作為音樂會用電，並舉辦綠能音樂會，邀請長期支持環境、反核理念的金曲歌手林生祥、巴奈庫穗現場開唱。

（中央社記者吳欣紜、許秩維、顧荃台北11日電）環保團體今天舉行廢核大遊行，參與遊行人士與時代力量立法委員黃國昌表示，政府確立非核家園目標後，應該往前進，但核二廠2號機重啟明顯是後退的作為。

時代力量立法委員黃國昌今天也跟著隊伍走上街頭，黃國昌表示，在非核家園目標確立後，政府應該往前進而不是後退，第二核能發電廠2號機重啟明顯是後退的作為。

黃國昌指出，核二廠在全球核電廠評比中被列為最危險的核電廠之一，除了地理環境在活火山、地震及海嘯區，過去也發生過核輻射洩漏、場內爆炸等事故，大家對整個核電廠安全問題及台電的管理能力抱持著質疑。

他也希望執政黨重新想想，當初跟公民社會站在一起時、邁向非核家園的理念，現在還有許多節能措施應該做，推動卻很緩慢，如前行政院長林全提出的智慧電表，目前仍「原地踏步」。

媽媽監督核電聯盟總幹事楊順美表示，台灣因為地形和氣候變遷，空氣污染在秋冬最嚴重，政府雖然喊出2025非核家園的政策，但這兩年卻感覺空污變得更嚴重，如果冬天能用風力取代其他能源，既能避免核電危害，也能減少空污。

楊順美指出，能源轉型跟民主轉型一樣，也需要去集權化跟去中央化， 政府不應該只想著大面積電廠，應該要更開放，例如鼓勵民眾在陽台或屋頂利用太陽能發電，積少成多，一樣很可觀。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣提到，台灣過去著重大型集中式電網，當瞬間大量電力喪失時，就會造成瞬間電網頻率降低，就像去年815大停電，台電也坦承就算核能機組運轉，也無法避免。

崔愫欣建議，台灣大型集中電廠應該規劃分散風險的備援系統，並慢慢提高分散式區域電網的比率，避免單一事件造成系統大規模失靈，同時透過節能和綠能手段來解決尖峰用電問題。

行政院發言人徐國勇下午告訴中央社記者，政府達成非核家園的目標、理想跟決心都沒有改變，核電廠一定會如期除役，有信心一定達成非核家園。

至於核二廠2號機是否重啟，徐國勇說，原能會已確認核二廠2號機安全無虞，是否重啟交由經濟部跟台電依專業判斷。（編輯：陳清芳）1070311