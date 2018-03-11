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中央社

陸知名網路書店當當網 將賣到海航旗下

中央社2018/03/11 16:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北11日電）中國大陸知名網路書店「當當網」將易主。海南航空集團旗下中國A股上市公司天海投資9日公告，收購當當網的母公司－北京當當網信息技術有限公司。

新浪網報導，當當網聯合創始人、執行長（CEO）李國慶今天凌晨在微博發文，寫下「天地孤影任我行，世事蒼茫成雲煙」，貼出多張在當當網不同時期的歷史照片，並祝當當網「敢作敢當當」。

天海投資9日公告宣布重大資產重組，收購北京當當網信息技術有限公司和當當科文電子商務有限公司。

據報導，北京當當網信息技術有限公司是當當網的母公司。當當科文則是當當網的關聯公司，股東為李國慶和俞渝夫婦，旗下包括當當投資的各類業務。這也意味著若交易成功，當當所有資產都將正式易主。

天海投資控股股東為海航科技集團，海航科技持股20.76%。海航科技大股東為海航集團。

當當由李國慶和俞渝夫婦於1999年創辦，是中國最早的電子商務公司之一，和易趣同為早年最大的兩家線上圖書出版零售平台。易趣現在是Tom集團的全資子公司。

當當2010年赴美上市。但上市後業績欠佳，曾連續4年虧損，直到2014年才宣布少量盈餘。2016年私有化退市時市值僅5.37億美元。

不過收購當當的海航系目前也在麻煩中。海航去年底以來爆發債務危機，正大量出售海外土地、股權等資產籌措資金。天海投資自去年11月至今年1月初股價下跌20%。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070311

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