影／台北能新竹也能　徐欣瑩與柯文哲對談「城市新力量」

徐世勳一開始就先破題，點出之所以有這一場對談，是因為徐欣瑩與柯文哲兩人之間有許多共通點，包括：兩人都是新竹人、都是高學歷博士、因為從政而都「學非所用」，同時也強調兩人都跳脫了藍、綠，沒有政治包袱。

民國黨主席徐欣瑩今（11）日下午邀請台北市長柯文哲以「城市新力量」為題對談，由她的弟弟、台北市議員徐世勳主持引言；徐欣瑩以新竹的女兒自居，希望台北能新竹也能，為家鄉創造成長進步的契機。

在徐欣瑩眼中，對柯文哲最深刻的印象是他還在台大時的「柯醫師」身分，當時徐媽媽因病前往求醫就診，徐欣瑩認為他專注而仔細，不問遠近親疏，讓人感佩；而在柯文哲眼中，歷任議員、立委的徐欣瑩，就只是「病人的女兒」，其他身分都不重要。



▲民國黨主席徐欣瑩與台北市長柯文哲以「城市的力量」為題對談。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.11）

也由此先引導出新竹地區醫療資源只贏過離島的窘境，徐欣瑩表示竹竹苗到南桃園都缺乏醫學中心，相當多的急重症患者只能送到台北，因此從議員到立委期間 對於生醫園區的關心與努力不從中斷；此外，水的問題，也是攸關民生的基本需求，徐欣瑩表示，不只是要有水喝，更要喝得乾淨、喝得健康。

柯文哲表示，政治也沒那麼困難，做就對了，然而台灣的問題正在於「有任期的選舉政治， 加上沒有歷史觀的領導者」；柯文哲直言，現今的醫療網確實有破洞，醫界也普遍認為新竹需要醫學中心，值得重視。強調過去當醫師時，誠實、精確、快速是基本要求，正好都與政壇上的一切相衝突，舉例台北市的環南市場，前後花了18年時間。



▲民國黨主席徐欣瑩與台北市長柯文哲以「城市的力量」為題對談。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.11）

柯文哲提及，交通問題往往是都市計畫問題，然而都市計畫牽涉到「高端、複雜的政商關係」，因此不是那麼容易解決，除非一開始就公正的執行，再加上網路科技協助推動大眾運輸系統；徐欣瑩表示，去年做過民調，超過4成的縣民都認為交通問題必須立即解決，包括五楊高架延伸、中山高湖口、竹北交流道系統改善、新竹縣市間的車潮紓解、東西向快速道路與中山高、福爾摩沙高的連結，橫向、縱向以及環狀的交通網，才能改善。

至於財政問題、政黨問題都是必須解決的，藍綠不應該是台灣政治的唯一考量，徐欣瑩表示台灣要改變從首都開始，不應該被藍綠框架住，要考量絕大多數民眾的需求，以地方利益為優先。接下來，徐欣瑩也盡地主之誼，邀清柯文哲參訪竹北的夜市，領略地方風情。