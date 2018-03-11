影／台北能新竹也能　徐欣瑩與柯文哲對談「城市新力量」

民國黨主席徐欣瑩今（11）日下午邀請台北市長柯文哲以「城市新力量」為題對談，由她的弟弟、台北市議員徐世勳主持引言；徐欣瑩以新竹的女兒自居，希望台北能新竹也能，為家鄉創造成長進步的契機。
徐世勳一開始就先破題，點出之所以有這一場對談，是因為徐欣瑩與柯文哲兩人之間有許多共通點，包括：兩人都是新竹人、都是高學歷博士、因為從政而都「學非所用」，同時也強調兩人都跳脫了藍、綠，沒有政治包袱。
▲主持人台北市議員徐世勳一開始就點出徐欣瑩與柯文哲兩人之間有許多共通點。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.11）
在徐欣瑩眼中，對柯文哲最深刻的印象是他還在台大時的「柯醫師」身分，當時徐媽媽因病前往求醫就診，徐欣瑩認為他專注而仔細，不問遠近親疏，讓人感佩；而在柯文哲眼中，歷任議員、立委的徐欣瑩，就只是「病人的女兒」，其他身分都不重要。
▲民國黨主席徐欣瑩與台北市長柯文哲以「城市的力量」為題對談。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.11）
也由此先引導出新竹地區醫療資源只贏過離島的窘境，徐欣瑩表示竹竹苗到南桃園都缺乏醫學中心，相當多的急重症患者只能送到台北，因此從議員到立委期間 對於生醫園區的關心與努力不從中斷；此外，水的問題，也是攸關民生的基本需求，徐欣瑩表示，不只是要有水喝，更要喝得乾淨、喝得健康。
柯文哲表示，政治也沒那麼困難，做就對了，然而台灣的問題正在於「有任期的選舉政治， 加上沒有歷史觀的領導者」；柯文哲直言，現今的醫療網確實有破洞，醫界也普遍認為新竹需要醫學中心，值得重視。強調過去當醫師時，誠實、精確、快速是基本要求，正好都與政壇上的一切相衝突，舉例台北市的環南市場，前後花了18年時間。
▲民國黨主席徐欣瑩與台北市長柯文哲以「城市的力量」為題對談。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.11）
柯文哲提及，交通問題往往是都市計畫問題，然而都市計畫牽涉到「高端、複雜的政商關係」，因此不是那麼容易解決，除非一開始就公正的執行，再加上網路科技協助推動大眾運輸系統；徐欣瑩表示，去年做過民調，超過4成的縣民都認為交通問題必須立即解決，包括五楊高架延伸、中山高湖口、竹北交流道系統改善、新竹縣市間的車潮紓解、東西向快速道路與中山高、福爾摩沙高的連結，橫向、縱向以及環狀的交通網，才能改善。
至於財政問題、政黨問題都是必須解決的，藍綠不應該是台灣政治的唯一考量，徐欣瑩表示台灣要改變從首都開始，不應該被藍綠框架住，要考量絕大多數民眾的需求，以地方利益為優先。接下來，徐欣瑩也盡地主之誼，邀清柯文哲參訪竹北的夜市，領略地方風情。