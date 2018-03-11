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蛋糕未開封生螞蟻　她臉書抱怨品管　網友：你家螞蟻太多

生活中心／綜合報導2018/03/11 17:46
▲網友表示訂購的蛋糕未開封竟生螞蟻。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲網友表示訂購的蛋糕未開封竟生螞蟻。（圖／翻攝自《爆料公社》）

未開封蛋糕竟然出現一堆死螞蟻？有網友在臉書《爆料公社》上 PO 文，自己訂了好幾盒彌月蛋糕，竟然就遇到這樣的問題。雖然上網抱怨，質疑生產線出問題，不過大多數網友質疑，應該是存放環境出了問題。

原 PO 指出，她向知名連鎖蛋糕店訂購了 10 條彌月蛋糕，送貨員告知常溫可保存 48 小時，超過 48 小時就必須冷藏。沒想到，隔 2 天分送蛋糕給親朋好友， 2 位親戚分別告知蛋糕一端出現死螞蟻，但自己與其他親友都沒此問題，讓原 PO 懷疑「螞蟻是從生產線出現的」。

之後原 PO 婆婆致電蛋糕店，「但接洽的人詢問的方式就是鬼打牆一直問『蛋糕送給誰？』『蛋糕怎麼存放之類的』，接下來到了禮拜二也是換了一個人來問一樣的問題」。

直到 3 月 1 日晚上，廠商帶著 4 條蛋糕到原 PO 家道歉，「後來在雙方的協調之下他同意把 10 條蛋糕的錢全部賠我們（因為其他親戚聽到蛋糕有螞蟻都不敢吃把蛋糕退我們，我還另外買了其他家蛋糕送親戚），當晚也讓廠商把被退回的蛋糕帶走（包含一條都是螞蟻的蛋糕）」。

原以為事情就這樣結束，沒想到 4 條賠償的蛋糕中， 1 條竟然比較短，拿去秤量也的確少了 60 克，讓原 PO 直呼「雖然是賠償的但送這種短的有合理嗎？」並鄭重聲明沒有動手腳，「我用人格發誓我絕對沒有，而且這是女兒的彌月蛋糕，誰想觸這種霉頭！！」


▲原 PO 發現賠償的 1 條蛋糕明顯比較短。（圖／翻攝自《爆料公社》）

不過網友看了後不怎麼埋單，表示「你們家螞蟻太多」、「前後 14 條通通都免費，扣除兩條螞蟻和一條短的也還有 11 條是免費的，不知道還需要什麼？」「蛋糕，一定要冰= =、如果家中會生螞蟻，就不建議放室溫」。

關鍵字阿默蛋糕爆料公社蛋糕螞蟻彌月
女子搭高鐵將頭髮放椅背　後座傻眼

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