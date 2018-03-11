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〈觀察〉丹麥大廠來台開發風場 作為進軍亞太市場跳板

鉅亨網2018/03/11 17:00
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為達到 2025 非核家園目標，政府規劃離岸風電裝置容量達到 3GW(十億瓦)，也吸引相中商機的外商，前來投資國內離岸風電市場，包括全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 等，都打算複製歐洲經驗，扶植相關專業人才的培育與發展，在台建置在地供應鏈，也將台灣作為進軍亞太市場的跳板。

沃旭主導開發的大彰化離岸風電開發計畫包含東北、西北、東南、西南等 4 個風場開發案，總裝置容量預計達 2.4GW(十億瓦)，該計畫為目前規劃開發的離岸風電計畫中，裝置容量最高者，4 個風場所需資金共新台幣 3800 億元，已完成環評階段。據沃旭規劃，3800 億元的鉅額資金中，大部分將直接用於開發在地供應鏈，以支持風電計畫的開發、建設與維運。

除沃旭外，CIP 也是來台參與離岸風電計畫的另一家丹麥大廠，目前共參與彰化 2 座離岸風場計畫，分別為裝置容量 475MW(百萬瓦) 的彰芳與 305MW 的西島，2 座風場投資額各約 600 億元至 700 億元，已通過環保署初審。

沃旭已與中鋼 (2002-TW) 簽署 MOU，穩晉港灣工程也將成為沃旭離岸風電計畫的離岸電纜安裝商，為加速建構在地供應鏈平台，沃旭日前舉行離岸風電本地供應商說明會，正式向在地廠商說明採購需求與商機。

除供應鏈外，國內離岸風電人才的培育，也是沃旭關注的環節，沃旭已與國立高雄科技大學簽署合作意向書，擴大產學合作，協助培育在地海事技術人才；CIP 也不遑多讓，其與彰化的建國科技大學合作，實施「離岸風電運轉學徒制」，除讓學生在台學習風電相關知識，也將讓其到丹麥當地實習，並將所學帶回台灣，協助國內離岸風電知識的累積與技術發展。

在歐洲市場逐漸飽和之際，丹麥大廠轉而放眼海外，相中台灣擁有絕佳的風場條件與政策在背後推動，紛紛將歐洲經驗複製來台，除在台灣開發風場，協助建置在地供應鏈與培育人才外，也要將台灣作為未來進軍亞太市場的跳板，未來沃旭將以台灣為樞紐，進一步輸出日本、南韓、印度與越南等地，而 CIP 也將以台灣為基地，飛往首爾、東京與澳洲，掌握當地離岸風電商機。

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