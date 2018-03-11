陸：貿易戰無贏家 只為全球帶來災難

（中央社北京11日綜合外電報導）中國商務部長鍾山今天表示，北京和華府當局仍持續舉行經濟會談，他也警告，貿易戰爭恐對兩國構成傷害，還說貿易戰沒有贏家，只會為全球經濟帶來災難。
法新社報導，中國國家主席習近平的首席經濟顧問劉鶴本月稍早在白宮與美國官員共商貿易問題，但未能取得突破性進展。
美國總統川普後來宣布對銷美鋼鋁製品課徵關稅，促使中國和其他國家揚言報復。
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議在北京登場，鍾山在會議期間召開記者會說，「我們仍在討論」。
鍾山說：「因為誰也不願意打貿易戰，誰都知道打貿易戰損人不利己。」
這番言論恐怕無法反映華府當前氛圍。川普上週推文說，美國可望在貿易戰爭中獲勝。
路透社報導，鍾山說，貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。北京當局加強力道，抨擊美國鋼鋁關稅計畫，擔心此舉恐破壞全球經濟成長。
在盟邦施壓下，美國準備讓更多國家豁免鋼鋁關稅。川普上週宣布，將對銷美鋼鋁製品分別課徵25%和10%的關稅。
鍾山說，中國不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰。
他說：「貿易戰沒有贏家，只會給中美兩國和世界經濟帶來災難。」
鍾山說，中國能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民的利益，中美雙方會繼續談。
鍾山還說，美國官方貿易赤字數據被高估了大約20%，如果美國放寬部分高科技產品出口管制，可望大幅減少貿易逆差。
他也重申先前承諾，中國將降低汽車等消費性產品的進口關稅，作為刺激國內消費的辦法之一。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070311