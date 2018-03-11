陸：貿易戰無贏家 只為全球帶來災難

（中央社北京11日綜合外電報導）中國商務部長鍾山今天表示，北京和華府當局仍持續舉行經濟會談，他也警告，貿易戰爭恐對兩國構成傷害，還說貿易戰沒有贏家，只會為全球經濟帶來災難。

法新社報導，中國國家主席習近平的首席經濟顧問劉鶴本月稍早在白宮與美國官員共商貿易問題，但未能取得突破性進展。

美國總統川普後來宣布對銷美鋼鋁製品課徵關稅，促使中國和其他國家揚言報復。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議在北京登場，鍾山在會議期間召開記者會說，「我們仍在討論」。

鍾山說：「因為誰也不願意打貿易戰，誰都知道打貿易戰損人不利己。」