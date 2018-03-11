應召站LINE攬客 警逮11名觀光泰女

買春廣告內容提供應召女照片、年齡、三圍、服務內容及價格訊息，供網路嫖客便利挑選，業者透過LINE所招攬客群涵蓋社會各階層人士，每次交易金額約新台幣3200至4000元不等。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）色情應召站透過LINE散播買春廣告，提供應召女圖文及價格訊息讓嫖客挑選，北市警方經長期蒐證、監控，於萬華區一舉破獲逮捕14人，其中11名應召女都是來台觀光泰女。

警方經長期監控、蒐證，於8日會同憲兵指揮部台北憲兵隊並持台北地方法院核發搜索票到萬華區昆明街一處旅館埋伏，見時機成熟，一舉查獲應召站現場負責人39歲程男、兩名35歲蔡姓及蔣姓男嫖客及應召女11人，共計14人，其中，11名應召女都是泰國來台觀光女子。

現場也查扣程男手機、潤滑液、保險套及性交易所得新台幣2萬元。

這14人全依現行犯帶回警局詢問，將程男依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦，蔡男、蔣男及11名應召女則依違反社會秩序維護法裁罰，11名泰女也移交入出國及移民署專勤隊收容。（編輯：黃于）1070311