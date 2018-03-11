王美花再忙也要逛市場 台灣風味助觀光

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部次長王美花假日閒暇時間愛逛市場、吃美食，熱愛美食的她認為，台灣傳統市場無論在生鮮食品或熟食上都具有帶動觀光的潛力，美味台菜餐廳也是她接待外賓的一大利器。
自稱愛吃的王美花週末喜歡跟丈夫、金融監督管理委員會主任委員顧立雄一起逛傳統市場，除了採買一週所需食材，品嘗市場內的巷弄美食更是逛市場的必備行程，甚至吃到店家都認得他們夫妻倆。
王美花說，台灣人到日本京都觀光時，都喜歡去錦市場，「我覺得台灣市場經營得好，不會輸錦市場，還會更好」，她舉獲經濟部認證為四星級市場的士東市場為例，士東市場大翻修後，改善市場內整潔、排水問題，解決異味問題，成為第一個獲環保局空氣品質認證的市場，並與設計團隊合作進行美化，一反大眾對傳統市場髒亂的刻板印象。
王美花指出，台灣市場產品多樣，冬天的蔬菜更是香甜好吃，不輸國外產品，熟食部分也有不少名店，吸引外國旅客一探究竟，若能共同努力改善市場環境，可望吸引更多觀光客，成為台灣觀光業的助力。
而不只在觀光業，台灣風味美食也是王美花接待外賓時特別注意的重點。王美花曾任經濟部智慧財產局局長，現任經濟部次長，負責督導國際貿易業務，經常接待外賓。她認為，享受美食會讓人有好心情，也算是一種「軟性外交」，因此會特別注意宴客的台菜餐廳，並用心調整菜單，在有限經費下力求達到更好效果。
王美花有不少口袋清單，她笑說，「只要愛吃，自然會知道很多好吃的餐廳」，面對不同國籍外賓也有不同「眉角」要注意，例如法國外賓對食物接受度較高，接待美國外賓則不宜準備味道太奇特的食物。（編輯：李淑華）1070311