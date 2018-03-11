王美花再忙也要逛市場 台灣風味助觀光

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部次長王美花假日閒暇時間愛逛市場、吃美食，熱愛美食的她認為，台灣傳統市場無論在生鮮食品或熟食上都具有帶動觀光的潛力，美味台菜餐廳也是她接待外賓的一大利器。

自稱愛吃的王美花週末喜歡跟丈夫、金融監督管理委員會主任委員顧立雄一起逛傳統市場，除了採買一週所需食材，品嘗市場內的巷弄美食更是逛市場的必備行程，甚至吃到店家都認得他們夫妻倆。

王美花說，台灣人到日本京都觀光時，都喜歡去錦市場，「我覺得台灣市場經營得好，不會輸錦市場，還會更好」，她舉獲經濟部認證為四星級市場的士東市場為例，士東市場大翻修後，改善市場內整潔、排水問題，解決異味問題，成為第一個獲環保局空氣品質認證的市場，並與設計團隊合作進行美化，一反大眾對傳統市場髒亂的刻板印象。