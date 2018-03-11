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中央社

自由車環台賽明抵桃園 部分路段管制

中央社2018/03/11 17:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）「2018國際自由車環台賽」，明天將舉行「桃園市站」賽程，為確保各國參賽選手安全，桃園市警局明天上午8時至下午2時，將針對競賽路線分階段實施交管，請民眾配合管制規劃。

桃園市警局交通警察大隊長李建民今天受訪表示，「2018國際自由車環台賽」，明天的賽程進入「桃園市站」，選手從市政府出發後，以台3、4、7、15、61、66線等省道為主要競賽路段，終點為角板山仁愛停車場，總長約124公里。

李建民表示，今年路線新增繞行農博基地一圈，以及台61線高架段自觀音交流道延伸至永安交流道，整體較去年增加約1公里的長度。

李建民說，這場國際賽事，參賽選手技術高超、速度快，明天上午8時至下午2時，員警將針對競賽路線分階段實施交通管制。為避免競賽期間選手可能跨越到對向車道，警方將針對無分隔島路段實施雙向交通管制，也請駕駛朋友配合暫停路旁等待。

為減輕交管影響，李建民指出，管制啟動時間將依選手車隊預計抵達時間，實施「階段性管制」，在選手車隊即將抵達前，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，車隊通過後也會立即開放通行，詳細競賽路線、時間可至「2018國際自由車環台公路大賽官網http://www.tourdetaiwan.org.tw/」查詢。（編輯：陳清芳）1070311

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