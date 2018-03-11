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台版#MeToo！涉性侵女學生　體操教練30萬元交保

社會中心／高雄報導2018/03/11 17:27
▲有網友控訴在讀國中時遭體操教練性侵，目前該名教練已暫時請假接受調查。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲有網友控訴在讀國中時遭體操教練性侵，目前該名教練已暫時請假接受調查。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）

高雄某國小梁姓體操教練遭 15 年前指導過的女學生控訴，不僅時常藉機碰觸她的私處或上半身，還多次在汽車旅館、體操館及其家中等處性侵，目前得知受害者至少 3 名。高雄地檢署昨 （ 10 ）日深夜傳喚梁男到案，但他僅冷冷回「沒有」、「忘記了」，訊後諭令 30 萬元交保。

受害女學生在臉書「爆料公社」發文指控，過去是國手的教練曾拿過優秀教練獎，許多女學生都把他當成父親般，直到某次賽前，她被教練叫到房裡泡澡，「我突然看到他全身裸體的走進來」、「到我耳邊說，『我會好好愛你的，你的學姊們也都是這樣.......』」，之後更多次在教練家裡、體操館、汽車旅館等地被性侵，讓她淚嘆「應該要給我翅膀的教練，卻讓我在要起飛的時候，硬生生把他折斷」。

事件曝光後，高雄地檢署昨傳喚梁男到案，但他在偵訊過程中不斷辯稱「沒有」、「時間太久了，忘記了」，訊後諭令 30 萬元交保候傳，並限制出境、住居。對此，檢警認為梁男惡性重大，呼籲其他受害者能出面指控。

據《蘋果日報》報導，現已有兩名女學生跳出來控訴，而另名在國外的葉姓女子得知消息後，表示還有學姊甚至接受教練的要求住進教練的家中，過程中恐怕持續受害，而她提到梁男時更氣憤痛批「賤人、非常恨啊！」並願意回台作證，讓梁男早日繩之以法。

關鍵字metoo性侵體操選手教練爆料公社交保
少女心煩想聊天　惡狼騙至山區猥褻

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