廢核大遊行 2千多人上街頭表達決心

今年廢核大遊行由「翻轉能源未來展」打頭陣，展區中介紹了台灣各地積極實踐綠能行動的社區、新創潛力團隊等，像是運用太陽能板烘焙麵包、製作麵條的喜願麵包工作坊等，環保團體也在現場擺放裝置太陽能板與腳踩發電機制的複合發電三輪餐車「藍天白雲製作所」，讓民眾體驗自製棉花糖的樂趣。

福島核災距今已7週年，環保團體今年也在311舉行廢核大遊行，遊行今天下午1時在凱道集結、2時出發，遊行主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，除了督促政府儘速廢止核電外，也提醒社會必須開始面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）一年一度廢核大遊行今天下午約5時落幕，根據主辦單位統計，約有2000多人走上街頭，一同高喊「面對核電、告別核廢」等口號，表達廢核決心。

今年遊行隊伍分為「面對核電代價」及「翻轉能源未來」兩大隊，一路沿著中山南路、青島西路、公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路前進，並在忠孝西路轉彎，沿著公園路、青島西路、中山南路，回到凱道。

這次參與的民間團體包含主婦聯盟環境保護基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境保護聯盟等，政黨團體則有時代力量、綠黨及樹黨參與，現場也可看到民眾帶著小朋友參與遊行，沿路高喊「面對核電代價，翻轉能源未來」、「面對核電、告別核廢」等口號。

今年遊行訴求為「核廢處置」、「能源轉型」及「核電廢止與除役」，環保團體也接力在場進行短講，分別針對三個訴求表達立場。

在核廢處置部分，蘭嶼青年林詩嵐接受中央社記者訪問時對於核廢料仍在蘭嶼表達失望立場，北海岸反核行動聯盟成員江櫻梅則呼籲政府應該積極面對核廢料處理問題，儘速完備核廢三法等相關法令。

面對核電的廢止與除役，鹽寮反核自救會會長吳文樟則表示，政府雖然已經確立2025非核家園目標，但核二廠2號機組卻又要再轉，不免讓人擔心核四是否也要商轉了，呼籲政府不應受擁核者煽動，應該立即停建、拆除核四。

環保團體認為，能源轉型是減少核災風險與空污的最重要工作，媽媽監督核電聯盟總幹事楊順美說，台灣因為地形和氣候變遷，空氣污染在秋冬最嚴重，政府雖然喊出2025非核家園的政策，但是這兩年卻感覺空污變得更嚴重，如果冬天能用風力取代其他能源，既能避免核電危害，也能減少空污。

今年廢核大遊行主舞台的電力，全都是由現場架設的太陽能板所供應，現場也舉辦「綠能音樂會」，邀請反核歌手林生祥、巴奈庫穗演唱，廢核大遊行約在下午5時落幕，主辦單位預估有2000多人一同走上街頭。（編輯：黃于）1070311