六堆客家文化園區「農事學堂」 　親子體驗插秧趣

為推廣客家文化環境教育，六堆客家文化園區於今(11)日舉辦「農事學堂－插秧」體驗活動，吸引近3百位民眾報名參與。許多小朋友表示這是第一次真正赤腳感受土地的溫度，彎腰插秧低頭下田，完整體驗農夫的辛勞及傳遞客家族群在土地上勤勞耕作的精神。
園區特地於活動當日安排插秧機與人力插秧做對比，讓學員體會插秧農作由人工以至機械作業的時代變遷。同時傳遞人力插秧的環保概念，讓參與活動的親子瞭解使用機器插秧雖然快速，但機器會使用大量的能源而排出二氧化碳，增加環境負擔。採用人工插秧不但節能減碳，減少碳排放，也是對生產環境的友善回應，過程雖然艱辛，卻極富傳統農作文化及環境教育意義。
▲六堆客家文化園區舉辦「農事學堂」現場吟唱插秧詩。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.11）
客家文化發展中心何金樑主任表示，「農事學堂」體驗活動共分成插秧、踔田、除螺、稻草人製作、收割及碾米6個主題，陸續帶領民眾完整體驗稻米從一株秧苗到成為餐桌上一碗飯的過程，全程遵循農業時代客家人的自然農法耕作，順應各節氣轉換，並以無毒的方式進行除草及害蟲防治，維持田園環境的生態永續，同時滋養大地，歡迎大大小小民眾一同參與。
▲民眾在稻田裡排列HAKKA字樣。（圖／六堆客家文化園區提供）
另外，六堆園區常設展將於28日盛重開幕呈現新的客家風貌，接著4月1日的「踔田」及後續活動，歡迎親子共同報名參與這個深具客家文化及環境教育的農事學堂體驗活動，報名方式及活動資訊請關注六堆客家文化園區臉書粉絲專頁。