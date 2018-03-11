六堆客家文化園區「農事學堂」 　親子體驗插秧趣

為推廣客家文化環境教育，六堆客家文化園區於今(11)日舉辦「農事學堂－插秧」體驗活動，吸引近3百位民眾報名參與。許多小朋友表示這是第一次真正赤腳感受土地的溫度，彎腰插秧低頭下田，完整體驗農夫的辛勞及傳遞客家族群在土地上勤勞耕作的精神。

園區特地於活動當日安排插秧機與人力插秧做對比，讓學員體會插秧農作由人工以至機械作業的時代變遷。同時傳遞人力插秧的環保概念，讓參與活動的親子瞭解使用機器插秧雖然快速，但機器會使用大量的能源而排出二氧化碳，增加環境負擔。採用人工插秧不但節能減碳，減少碳排放，也是對生產環境的友善回應，過程雖然艱辛，卻極富傳統農作文化及環境教育意義。