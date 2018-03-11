英特爾傳併博通高通 台廠恐受衝擊

對此，華南投顧董事長儲祥生告訴中央社記者，博通、高通都是台積電客戶，而英特爾擁有垂直整合能力，若英特爾吃下博通和高通，長期來看將不再需要釋出委外訂單，台積電勢必受影響，只是何時會發生還很難推測。

儲祥生表示，英特爾若因為併購案成真而坐大，下游終端客戶想必不樂見，或許會引發轉單效應，但聯發科卻不見得能受惠，因為高階智慧型手機仍偏好使用高通晶片，加上中國大陸銷量夠大的手機品牌如華為都希望採用自製晶片，聯發科在此趨勢下能搶到多少訂單，還是未知數。（編輯：林沂鋒）1070311