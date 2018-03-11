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中央社

王信賢：中國修憲延領導人任期 效應擴全球

中央社2018/03/11 17:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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（習近平延任專題）（中央社記者周慧盈台北11日電）中國修憲刪除國家主席連任不得超過兩屆的規定。學者王信賢說，此事對全球都會產生效應，特別是某些非洲國家，就如同國際間逐漸盛行研究威權如何鞏固，而非如何轉型的問題。

13屆中國全國人大一次會議今天表決通過修憲案，包括將第79條第3款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」條文，修改為「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同」。

一般認為，這項由中共提出的條憲案是為中共總書記、中央軍委主席和國家主席習近平終身掌權鋪路。國際社會批評四起，中國內部也傳出反彈聲浪，但遭官方壓制，反而宣稱廣獲大陸各界支持。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受中央社訪問時指出，近年來一些民主國家的表現讓許多人感覺「民主失靈」，向來善於宣傳的中共掌握到這種契機，透過修憲來鞏固權力。

習近平第2個國家主席任期將自本月開始。有分析說，他為了上任以來的反貪行動和所提出「中國夢」的願景，必須透過修憲，才能在「名正言順」的情況下繼續這些政策，否則第2任國家主席後期，恐難避免「跛腳」領導人的命運。

王信賢說，這確實可能是修憲拿掉國家主席連任限制的原因，「是一種手段」，但不代表習近平一定就會一直擔任國家主席。

不過，王信賢分析說：「歷史往往證明，手段會變成目的，最後還是為了掌權。」他指出：「目前看來，習近平比較有可能會繼續做下去。」

經過40年改革開放，中國在國際間的地位早已不可同日而語，不但已躍升全球第二大經濟體，政治和軍事力量更是日益壯大。如此動見觀瞻的大國透過修憲，讓國家領導人不受任期限制，可能產生的影響備受關切。

王信賢表示，北京修憲取消國家主席連任限制，對全球都會產生效應，特別是某些非洲國家。

他分析說，在一些老牌民主國家出現民主失靈的例子下，「以前國際上是談威權轉型的問題，現在則是非常流行談威權鞏固的問題，連帶的會帶來民眾威權懷舊的問題，中共的修憲將強化這種現象。」

他並提到，這次修憲在中國憲法第1條第2款「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度」後，增寫了「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」一句，這項增修非常重要，代表未來若是反對中共，就是反對國家。

中共一黨專政的政治體制經常招致「人治」的批判，王信賢說，修憲後，中共就可自稱是依憲行政，透過修憲手段鞏固政權。

王信賢進一步指出：「中共這幾年一直在尋找可參照和學習的模式，例如新加坡模式。」習近平也一直在建構自己的意識形態，這次修憲增加了「社會文明」的表述，習近平在這方面的想法讓人好奇，有待觀察。（編輯：林克倫）1070311

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