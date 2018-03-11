修憲案99%贊成 中國進入習近平時代

直至江澤民上任後，在學術界的制度化討論下形成「三位一體」論述。然江在2002年的中共16大後，續接兩年中央軍委主席，在實踐上打破「三位一體」邏輯性與規則性。亦即，兩屆10年的三位一體制度，迄今未切實落實。

從中共建政以來的黨史看，掌握軍權與黨權密不可分，代表國家的國家主席屬虛職。以總書記、軍委主席、國家主席「三位一體」看，毛澤東至死都只抓軍權與黨權，鄧小平則隱身幕後單靠個人權威掌權，「三位」一個都沒有。

習近平延任專題（中央社記者林克倫台北11日電）中國全國人大今天下午以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，另16人缺席通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。

新華社2月25日公布「中共中央關於修改憲法部分內容的建議」，但在全文發布前一小時，先以英文快訊扼要披露取消「連續任職不得超過兩屆」的內容，引發海內外媒體的關注。

就海外反應可概分兩部分。一是各國政府反應，基於不干涉他國內政與「連任事實」尚未發生下，外國政府多保持沈默。以美國為例，白宮發言人僅稱「由中國自己決定」，國務院表示「強大的制度比個別領導者更重要」。

另一部份是美國、日本、歐洲、台灣等學界與媒體，討論聚焦修憲恐讓習近平於2023年續任國家主席變成「終身制」的政治衝擊；甚而重新檢視鄧小平當年廢除領導幹部終身制的歷史原由，目的在佐證終身制是開歷史倒車。

大陸內部的意見也分兩部分。民間異議人士對此大加撻伐，學界與媒體則一片噤聲。直至3月全國人民代表大會開幕後，中共政治局委員先「發聲」支持，復以習近平7日公開稱「完全贊同憲法修正案」後，官媒開始出現「護航」論述。

就全國人大代表或全國政協委員看，幾乎都避而不談修憲一事，最多是一句「堅決擁護」表態。官媒則援引俄羅斯、新加坡，甚至是內閣制的德國總理梅克爾，來論證「取消任期制」的制度合理性。當然，其背後刻意忽略不同政治制度無法類比的方法論錯誤。

事實上，大陸官方或民眾對取消任期制的「主因」，心知肚明。中共是槍桿子出政權、黨指揮槍，既然軍隊已被清洗並建立起「習家軍」，且總書記與軍委主席並無任期限制，修改虛職的國家主席任期，才符合權力邏輯。

今天下午通過的修憲案，確立中共黨軍政三個角色在任期上的合一。人民日報的社論稱，是為實現「兩個一百年」奮鬥目標，和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障。中央社採訪台灣與大陸學者，就修憲案對未來兩岸關係、對台灣與對全球政治發展的影響，發表看法。（編輯：朱建陵）1070311