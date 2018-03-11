核廢料仍在 蘭嶼青年失望不出席廢核遊行

（中央社記者吳欣紜台北11日電）2025非核家園目標雖已確立，但核廢處置問題仍然無解，受核廢影響的蘭嶼青年坦言因失望而不出席遊行，面對核廢問題，環保團體也呼籲，政府應立即完備核廢處理相關法令。

2018廢核大遊行今天登場，遊行提出3訴求，包含政府立即提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，並儘速建立社會對話及公民參與機制，讓全民討論核廢何去何從，擬定核廢料處置的可行時程表。

原本每年都會特地從蘭嶼來參與廢核大遊行的蘭嶼當地居民，今年罕見未出席，蘭嶼青年林詩嵐接受中央社記者電訪時表示，抗議核廢料在蘭嶼已經7年多，為了核廢料處理已經北上好幾次，但政府仍不積極面對問題，因為再怎麼抗爭都沒用，所以今年決定不出席廢核大遊行。