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中央社

綠北市長選情持續討論 最晚5月底決定

中央社2018/03/11 17:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨台北市長選情，立委姚文智、前副總統呂秀蓮積極爭取。黨內人士指出，北市最高戰略原則是不要讓國民黨占回來，目前持續聽取各方意見，5月底是做出決定的合理時間。

民進黨黨內人士今天指出，民進黨中執會14日公告2018年台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣的直轄市長暨縣市長提名名單後，接下來就會進入艱困選區，例如花蓮、新竹、苗栗、雙北的正式思考與討論階段。

目前綠營內部，除了立委姚文智積極爭取提名，呂秀蓮也說會全力以赴競選台北市長。前台南縣長蘇煥智則是脫黨參選台北市長。

獨派團體日前表示，不要台北市長柯文哲，呼籲民進黨要爭氣，天龍國高牆已經被打破，民進黨一定要趕快自提人選。

前總統李登輝日前受訪談論台北市長選戰，仍看好現任市長柯文哲，並稱「民進黨咁有人？」

黨內人士說，民進黨考量台北市選情最高的戰略原則是「不要讓國民黨占回台北」、「不要讓國民黨在台北市有個灘頭堡、復興基地」。

不過，是否自提人選或與柯文哲合作，民進黨也有另一個考量點。黨內人士說，如果時代力量在北市各區都有市議員候選人，又提出自己的台北市長人選，有個母雞帶領，對時代力量議員的選情較有利，此時，若民進黨沒有母雞，民進黨議員候選人會有壓力，也會質疑黨中央為何北市長不自推人。

黨內人士指出，目前黨中央持續聽取各方意見，尤其是基層的想法，選舉對策委員會將會考量多方看法，做出最好的建議；決定的時間不會太早，到5月底還是合理的時間點，6月就太晚了。（編輯：李淑華）1070311

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