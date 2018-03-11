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影／美食外交　明道教師教史瓦濟蘭御廚做糕點

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/11 18:33
明道大學餐旅管理學系教授黃汶達和王兆勳寒假受邀前往史瓦濟蘭皇宮，為期兩周的時間，協助指導史瓦濟蘭國王御廚，交流中西式糕點烘培技術，並攜手合作完成國王出關的第一場皇家宴會，把台灣的烘培能力技術發揚到友邦史瓦濟蘭。

台灣好廚藝，端進史瓦濟蘭皇宮！明道大學餐旅管理學系教授黃汶達和王兆勳寒假受邀前往史瓦濟蘭皇宮，為期兩周的時間，協助指導史瓦濟蘭國王御廚，交流中西式糕點烘培技術，並攜手合作完成國王出關的第一場皇家宴會，把台灣的烘培能力技術發揚到友邦史瓦濟蘭。


▲明道大學餐旅系2位教授受邀為史瓦濟蘭國王製作點心。（圖／明道大學提供，2018.03.11）

明道大學餐旅系教授黃汶達表示，第一天抵達史瓦濟蘭就直接到皇室的廚房參觀，發現當地的設備跟材料都跟台灣明顯的不同，但隔天就要為國王做出4種點心，多虧也是台灣人的國王御廚房主廚李承軒幫忙，才能順利克服困難。


▲明道大學餐旅系黃汶達教授(中)與史瓦濟蘭御廚交流廚藝。（圖／明道大學提供，2018.03.11）

為期兩星期的美食交流，由明道大學餐旅系黃汶達和王兆勳教授帶領史瓦濟蘭御廚房十幾位的廚師，每天授課早、午、晚及消夜的點心，包含台灣口味的肉鬆蔥花蛋糕、蛋黃酥、芋頭酥和老婆餅等，授課的點心也就是國王的桌上佳餚。


▲明道大學餐旅系王兆勳教授(中)教導史瓦濟蘭御廚烘焙技巧。（圖／明道大學提供，2018.03.11）

黃汶達表示，國王第一次吃到台灣點心後就讚不絕口，並決定在美食交流的最後一天安排皇家宴會，讓更多史瓦濟蘭皇家官員透過品嘗台灣名廚做的點心認識台灣，成為實質的美食外交。


▲明道大學餐旅系教授負責史瓦濟蘭皇家宴會點心部分，獲皇室成員肯定。（圖／明道大學提供，2018.03.11）

關鍵字明道大學史瓦濟蘭
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