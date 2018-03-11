HBL／最後4秒南山高三全到齊　吳沛嘉：空虛

高三將畢業的陳又瑋今日賽後坦言昨晚睡不好，一直醒來回想昨天比賽，但不糾結最後那球，「沒有冠軍，今天用力拚，盡力去打享受最後一場比賽。」

南山高中今(11)日擊敗東山高中拿下106學年度HBL男子組季軍，南山高三主控陳又瑋表現亮眼，兩戰各繳出26、28分，不過對於昨日最後一擊切入上籃未進，疑似遭犯但未吹罰，陳又瑋表示，「沒想那球。」

儘管有些遺憾可惜，但高中三年前三名都收集到了，高一冠軍，高二亞軍，高三季軍，陳又瑋認為，「還不錯」。



▲ HBL 男子組決賽 南山高中 vs. 能仁家商，南山高中陳又瑋。（圖／記者陳明安攝，2018.03.10）

今天比賽最後4秒，南山全部高三全員上場，因為考慮到吳沛嘉昨日首回歸又拉傷所以最後才上場，總教練許時清說，「最後無關勝負讓他上場，讓他感受醫生只有一次的HBL。」並形容是「畢業典禮」。

陳又瑋透露，賽前熱身教練說沛嘉不用一起跑，看到他上來沒有想太多，「隊友不管做什麼都在一起，感謝隊友一直以來的照顧。」

「空虛」是吳沛嘉給今年的總結，「缺戰太久了，沒辦法跟隊友一起拚很可惜。」不過也很感謝隊友在他受傷的時候扛起球隊，帶他一起踏進小巨蛋。



▲ HBL 男子組決賽 南山高中 vs. 能仁家商，南山高中吳沛嘉。（圖／記者陳明安攝，2018.03.10）