NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈哈妮大口扒雞　放天燈預告回歸高三最後一場終到齊　吳沛嘉：空虛跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

東山高中HBL佳績 林佳龍讚永不放棄

中央社2018/03/11 18:09
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中11日電）全國高中籃球聯賽今日舉行男子組季軍賽，台中市東山高中對上新北市南山高中，雖與季軍差身而過，但仍是台中球隊有史以來最佳成績，讓台中市長林佳龍在臉書力讚，感謝選手永不放棄。

台中市多年來沒有籃球隊進入全國高中籃球聯賽（HBL）四強，去年東山高中獲得第五名，已是台中市最佳成績，今年東山高中首度闖進四強，10日差點打敗衛冕軍松山高中，11日與南山高中在季軍賽交手。

台中市長林佳龍11日在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，昨天跟今天的兩場比賽，看見「不可能」，在此之前誰能想像，才成軍6年的東山高中籃球隊，昨天對上松山高中，差一點點就獲勝。

而今天季軍賽對上傳統名校南山高中，一直到下半場開場不久，落後還高達20分，但台中選手沒有放棄，可惜最後仍以77比73，4分之差跟季軍差身而過。

他說，要給來自台中的東山高中籃球隊一個讚，並力誇東山高中永不放棄的精神，認為雖敗猶榮。

林佳龍也強調，資源不足，是很多學校發展體育所面對的共同課題，為了能讓這些孩子有更好的訓練環境，台中市府去年暑假核定東山高中聘任籃球專任運動教練，今年也補助訓練設施設備及培訓經費，當孩子的後盾。（編輯：黃于）1070311

國道馬拉松完賽 塵爆傷者...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan