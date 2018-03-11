東山高中HBL佳績 林佳龍讚永不放棄

（中央社記者蘇木春台中11日電）全國高中籃球聯賽今日舉行男子組季軍賽，台中市東山高中對上新北市南山高中，雖與季軍差身而過，但仍是台中球隊有史以來最佳成績，讓台中市長林佳龍在臉書力讚，感謝選手永不放棄。

台中市多年來沒有籃球隊進入全國高中籃球聯賽（HBL）四強，去年東山高中獲得第五名，已是台中市最佳成績，今年東山高中首度闖進四強，10日差點打敗衛冕軍松山高中，11日與南山高中在季軍賽交手。

台中市長林佳龍11日在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，昨天跟今天的兩場比賽，看見「不可能」，在此之前誰能想像，才成軍6年的東山高中籃球隊，昨天對上松山高中，差一點點就獲勝。