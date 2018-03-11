HBL／羅培儀狂射37分　普門完成衛冕奪隊史第3冠

HBL高中籃球聯賽女子組決賽，在今(11)日由普門對戰南山，靠著當家射手羅培儀射下全場最高的37分，以及主控陳孟欣拿到15分11助攻的好成績，最終以79:58拿下隊史的第3冠，順利完成衛冕。

首節南山祭出針對性防守，除了標誌性的區域防守外，還特別派粘詩婕看管射手羅培儀，而進攻端則靠著雙塔強攻，首節得到不錯的效果，得以一路緊咬對手、僅落後2分。

但是在第2節南山換上替補應戰，讓普門兩大得分箭頭羅培儀和陳孟欣趁機找到手感，突然拉出一波11:0的攻勢，瞬間拉開比數，上半場以38:21領先到達17分。