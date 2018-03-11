NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈超市賣「全豬真空包」　網友全驚呆松山勇奪第六冠　完成二連霸跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
運動

HBL／羅培儀狂射37分　普門完成衛冕奪隊史第3冠

記者黃建霖／綜合報導2018/03/11 18:25
▲普門射手羅培儀。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）
▲普門射手羅培儀。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

HBL高中籃球聯賽女子組決賽，在今(11)日由普門對戰南山，靠著當家射手羅培儀射下全場最高的37分，以及主控陳孟欣拿到15分11助攻的好成績，最終以79:58拿下隊史的第3冠，順利完成衛冕。

首節南山祭出針對性防守，除了標誌性的區域防守外，還特別派粘詩婕看管射手羅培儀，而進攻端則靠著雙塔強攻，首節得到不錯的效果，得以一路緊咬對手、僅落後2分。

但是在第2節南山換上替補應戰，讓普門兩大得分箭頭羅培儀和陳孟欣趁機找到手感，突然拉出一波11:0的攻勢，瞬間拉開比數，上半場以38:21領先到達17分。

下半場雙方易籃再戰，南山一度將分數追近到10分差左右，但在暫停回來之後，幾波攻守轉換漏人、讓對方砍近外線，加上羅培儀在該節後段不斷用三分打擊對手反撲氣焰，該節普門以60:40仍領先對手20分，

南山這一場比賽外線手感冰涼，總共24投僅有4中，加上自己的禁區優勢並沒有很好的發揮，防守端也屢屢漏人，讓普門射手們不斷的有輕鬆投藍的機會，也使得分數早早就被拉開。

普門羅培儀這一場延續去年姐姐羅培甄的得分表演，投進8顆三分球，得分也超過姐姐、砍下37分；而她的好搭檔陳孟欣則是得到15分、還送出11次助攻，兩人攜手幫助球隊完成連霸的偉業。

賽後羅培儀受訪時開心的表示奪冠感覺很棒，也透漏姐姐賽前要自己放開去打，自己也做到了；未來希望學妹們在下一個階段繼續進步，明年來挑戰3連霸。


▲普門主控陳孟欣。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

關鍵字羅培儀陳孟欣hbl普門南山
高三最後一場終到齊　吳沛嘉：空虛布拉30、30　SBL第一人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan