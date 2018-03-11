HBL／羅培儀狂射37分　普門完成衛冕奪隊史第3冠

HBL高中籃球聯賽女子組決賽，在今(11)日由普門對戰南山，靠著當家射手羅培儀射下全場最高的37分，以及主控陳孟欣拿到15分11助攻的好成績，最終以79:58拿下隊史的第3冠，順利完成衛冕。
首節南山祭出針對性防守，除了標誌性的區域防守外，還特別派粘詩婕看管射手羅培儀，而進攻端則靠著雙塔強攻，首節得到不錯的效果，得以一路緊咬對手、僅落後2分。
但是在第2節南山換上替補應戰，讓普門兩大得分箭頭羅培儀和陳孟欣趁機找到手感，突然拉出一波11:0的攻勢，瞬間拉開比數，上半場以38:21領先到達17分。
下半場雙方易籃再戰，南山一度將分數追近到10分差左右，但在暫停回來之後，幾波攻守轉換漏人、讓對方砍近外線，加上羅培儀在該節後段不斷用三分打擊對手反撲氣焰，該節普門以60:40仍領先對手20分，
南山這一場比賽外線手感冰涼，總共24投僅有4中，加上自己的禁區優勢並沒有很好的發揮，防守端也屢屢漏人，讓普門射手們不斷的有輕鬆投藍的機會，也使得分數早早就被拉開。
普門羅培儀這一場延續去年姐姐羅培甄的得分表演，投進8顆三分球，得分也超過姐姐、砍下37分；而她的好搭檔陳孟欣則是得到15分、還送出11次助攻，兩人攜手幫助球隊完成連霸的偉業。
賽後羅培儀受訪時開心的表示奪冠感覺很棒，也透漏姐姐賽前要自己放開去打，自己也做到了；未來希望學妹們在下一個階段繼續進步，明年來挑戰3連霸。
▲普門主控陳孟欣。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）