紀念國父逝世93週年 駐星代表獻花致敬

孫文，1866年11月12日出生於廣東省香山縣，字逸仙，旅居日本時曾化名中山樵，1912年1月1日在南京就任中華民國臨時大總統，1925年3月12日病逝於北京協和醫院。1940年，國民政府通令全國，尊稱孫中山先生為中華民國國父。

梁國新表示，海外華人社會是當年國民革命搖籃，孫中山為推翻滿清志業，在海外四處奔走。南洋是革命志業的重要地區，新加坡則是孫中山在南洋最重要的基地之一。

他指出，孫中山曾9次赴新加坡鼓吹革命，其中有4次下榻晚晴園，啟迪當時海外華僑的思想與自覺，尋求海外人力、物力及資金對革命行動的支持。

梁國新認為，孫中山首創三民主義與五權憲法，將「民有、民治、民享」的政治理念與「自由、平等、博愛」的普世價值，注入傳統中國社會。其後更在台灣發揚光大，獲得完全的實踐。

他指出，西方媒體評價孫逸仙為「20世紀亞洲最具影響力的政治領袖」，新加坡建國總理李光耀也尊稱他為「一個改變中國命運的人」。孫文的貢獻與歷史地位已獲舉世肯定。

明天是孫文逝世93週年紀念日，梁國新今天率駐星代表處赴晚晴園致敬，參觀有關文物外，他同時出席同德書報社為紀念創辦人孫中山舉辦的追思會暨珍藏書畫展。（編輯：郭中翰）1070311