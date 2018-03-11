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中央社

楊開煌：未來中國可能面臨再修憲鬥爭

中央社2018/03/11 18:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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習近平延任專題（中央社記者周慧盈台北11日電）中國全國人大今天通過憲法修正案，其中刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的限制最受關注。學者認為，此事可能埋下未來中國需要再修憲的鬥爭和拉鋸種子。

13屆全國人大一次會議下午舉行全體會議，表決通過修憲案，包括將第79條第3款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」條文，修改為「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同」。

大陸官媒2月底釋出中共中央委員會建議刪除國家主席連任限制後，引發巨大關切和爭議。外界解讀這是為現任國家主席習近平量身定作的改變，讓「習核心」在本屆任期結束後，無限期地繼續掌權，「獨裁」、「習皇帝」的批評聲浪此起彼落。

對此，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌認為，習近平上任後高舉反貪大旗，也提出「中國夢」的願景，這些事情都需要時間，但是習近平今年起進入國家主席第2個任期，預期本任期第3年開始就會「跛腳」，屆時「被他打貪的會反撲，官員也會開始應付他」。

楊開煌接受中央社訪問時分析，習近平大權在握下的這次修憲工程，可能著眼於此。

習近平於2016年經中共18屆6中全會確認為黨內核心，他冠名的「習思想」又於2017年中共19大寫入黨章，權力、地位和聲望堪比已故領導人毛澤東和鄧小平。

如此強人威權下，楊開煌說，習近平要「依憲治國」連任國家主席，不會有什麼問題，「對他，大家不會反對。」

不過，對於習近平之後的領導人選，楊開煌預測說：「對後面的人，就不一定是好事情。假如不是像習近平那麼孚眾望的人，就可能埋下憲法要再修改的鬥爭和拉鋸。」

前國防部副部長、前大陸委員會副主委林中斌則說：「我覺得這不是最後一次修憲，現在只是過程中。」

他指出，中國正在進行一場「內部無血的革命」，目的是為穩定中共政權，而放眼當前中共政壇，習近平若在2022年交出黨權、軍權，2023年卸任國家主席，繼任的文人領導人可能無法鎮住軍隊。

有分析曾指這次「修憲突然」，凸顯中共內部對於國家主席延任有異音，引發外界對中共權力交接和繼承穩定性的懷疑。

林中斌表示，修憲之後，短期來說，中共內部的權力是穩定的；長期能否保持平穩，則與經濟發展、是否培育出足以接班的人選，以及中共黨和政府機構之間的配合有關。

另一方面，習近平兩任之後可望繼續出任國家主席的情勢，也讓外界對未來的兩岸關係充滿猜測。

林中斌認為，中共當局從近年來對台系列「軟」政策的效應產生心得，國家主席延任修憲案通過後，習近平應會加大涉台「軟的一手」措施，以加強爭取台灣人心，而處理台灣問題的優先順序也會往上提。（編輯：朱建陵）1070311

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