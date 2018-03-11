破除不上墳禁忌 蘭嶼人幫達悟之父洗墓碑

席萳‧嘉斐弄說，紀神父在物質上幫助達悟族人，培育很多人才，更曾挺身與軍警大打出手，反制打壓族人的軍警。明年是紀神父百歲冥誕，將與台灣史前文化博物館合作，舉辦紀神父紀念展。

今天上午來自蘭嶼的紀守常文教基金會執行長席萳‧嘉斐弄，及謝美惠、謝翠英等婦女，帶著孫子9人，前往東海岸成功鎮小馬天主堂，挽起袖子，清理紀守常神父的墓塚。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）蘭嶼的達悟族人是不掃墓民族，不過今天一群族人從蘭嶼搭船到台灣，幫過世48年的瑞士籍神父、蘭嶼之父紀守常刷洗墓碑，準備讓紀神父過個清爽的清明節。

謝美惠說，她被紀神父從台東縱谷的鹿野鄉和平部落帶到蘭嶼給宣教士謝帆海領養，紀神父視她如女兒般疼愛。她特別帶著漢族媳婦還有孫子們來洗墓碑，她告訴孫子，「沒有紀神父就沒有我們」，孫子們沒見過神父，但都很感念。

蘭嶼達悟族（雅美族）人沒有掃墓儀式，且畏懼鬼神，親友往生安葬後，從此不再踏進安葬地點，這群蘭嶼的族人打破禁忌，每年清明節都跨海到台東幫紀神父「掃墓」。

席萳‧嘉斐弄說，達悟族人傳統觀念很忌諱進入墓區，也沒有漢人的掃墓習俗，但紀神父在族人眼中是神，所以他們願意打破禁忌，也克服恐懼，每年的清明節幫紀神父清洗墓塚，悼念紀神父。

席萳‧嘉斐弄說，紀守常神父是「蘭嶼之父」，過世48年，今年預計3月17日祭拜，並為墓碑上的字重新上漆，今天先刷洗墓碑，另外7名對台東貢獻良多的神父墓碑也一併刷洗，下週一起上漆，過個清爽的清明。

紀守常是天主教白冷教會瑞士籍神父，1954年1月21日到台東，先後在台東市馬蘭、鹿野鄉和平部落服務，後來到了蘭嶼島，在蘭嶼服務16年，1970年3月51歲生日的前5天，車禍死亡。

在蘭嶼的16年，紀神父融入達悟人的生活，尊重達悟人的文化，帶領達悟人離開蘭嶼，到台東求學，甚至可以為達悟人犧牲性命，對蘭嶼政經發展有很大貢因此被尊稱為「達悟之父」、「蘭嶼之父」。（編輯：陳清芳） 1070311