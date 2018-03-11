以安全協議交換美關稅豁免 澳部長否認

滕博爾昨天也證實，澳洲將豁免於美國的鋼鋁新關稅。他表示：「（川普）行政命令公告程序這類法律文書作業，現在將朝這個方向進行。」

他還說「安全協議進展相當迅速」，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在通話中並「承諾會與美國維繫非常公平、互惠的軍事與貿易關係」。

川普9日表示，美國正努力讓澳洲豁免於對鋼鋁分別課徵的25%和10%新關稅，並將這個議題與美澳安全協議綁在一起。

（中央社雪梨11日綜合外電報導）針對美國總統川普近日表示，正與澳洲努力達成安全協議，可令澳洲豁免於鋼鋁懲罰關稅。澳洲貿易部長和外交部長今天雙雙表示，澳洲並未以新的安全協議交換美方豁免。

然而彭博報導，澳洲貿易暨投資部長喬柏（StevenCiobo）今天接受澳洲廣播公司（ABC）「內幕」（Insiders）節目訪問時，否認澳洲為獲關稅豁免與美國達成安全協議。

喬柏說：「最重要的是，我們和美國有非常健康的貿易和投資關係，尤其是川普總統喜歡的關係。在這樣的背景下，可以理解川普會讓澳洲豁免於這些關稅。」

他還說：「（澳洲）總理昨天做出的澄清，和川普推文內容一樣，都是指目前美國內部法律程序，也就是實際上只差文書作業完成。」

喬柏表示，他「完全」不同意有人認為澳洲可能屈服於道德壓力，而做出妥協，例如同意川普要求，讓美方在南海進行航行自由演習。

澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）今天也告訴媒體，美國給予澳洲關稅豁免，並未提出任何交換條件。

她在南澳省（South Australia）阿得雷德（Adelaide）受訪時表示：「關稅豁免並非因為存在進一步安全協議，或是互惠安排。」

畢紹普還說，澳洲政府不支持國際間相互施加懲罰關稅，也認為貿易戰對所有人都沒好處。

除了澳洲之外，僅加拿大和墨西哥獲得川普願意豁免新的鋼鋁關稅，但條件是北美自由貿易協定（NAFTA）的協商進展讓他滿意。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070311