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中央社

三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

中央社2018/03/11 18:52
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄11日電）三餐外食、喜歡重口味的名眾要小心，衛生福利部國民健康署今天在高雄市以「曉心警腎」為主題，宣導婦女重視腎臟保護，免於影響健康，抱憾洗腎度日。

今年的世界腎臟日結合婦女節，主題設定為「腎臟與婦女健康」，以關懷身女性腎臟及提高對疾病的認知為主，國民健康署今天在高雄市以「曉心警腎」為題宣導婦女重視腎臟保護，並由腎友分享保健護腎經驗。

鄭小姐說，她是職業婦女習慣三餐外食重口味，頭痛還服用黑藥丸，21年前因為高血壓就醫，後來醫療檢查被檢出慢性腎衰竭，讓她有如晴天霹靂，所幸醫生協助她改變生活飲食習慣，希望努力讓自己免於走向洗腎之路。

她說20年來腎臟檢測指數控制得宜，直到去年因為睡眠不佳、接連感冒，免疫力下降，讓她的腎臟像「屍速列車」一樣，腎臟開始惡化，鄭小姐終究躲不過洗腎的命運，她在一個多月前開始進行腎臟腹膜透析。

她現身宣導清淡飲食、生活作息正常，勿食用不明藥物，才能常保健康的腎臟。

國民健康署宣導「曉心警腎」並建議善用成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲民眾，每3年免費提供一次，65歲以上則可每年免費提供一次）做健檢，包含身體質量指數測量、血壓、血糖、血脂及腎絲球過濾率等項目，可以幫助民眾早期發現與腎臟相關疾病，以利早期治療。（編輯：黃于）1070311

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