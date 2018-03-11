三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

（中央社記者王淑芬高雄11日電）三餐外食、喜歡重口味的名眾要小心，衛生福利部國民健康署今天在高雄市以「曉心警腎」為主題，宣導婦女重視腎臟保護，免於影響健康，抱憾洗腎度日。

今年的世界腎臟日結合婦女節，主題設定為「腎臟與婦女健康」，以關懷身女性腎臟及提高對疾病的認知為主，國民健康署今天在高雄市以「曉心警腎」為題宣導婦女重視腎臟保護，並由腎友分享保健護腎經驗。

鄭小姐說，她是職業婦女習慣三餐外食重口味，頭痛還服用黑藥丸，21年前因為高血壓就醫，後來醫療檢查被檢出慢性腎衰竭，讓她有如晴天霹靂，所幸醫生協助她改變生活飲食習慣，希望努力讓自己免於走向洗腎之路。