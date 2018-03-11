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東山高中HBL獲佳績 林佳龍讚永不放棄精神

記者柳榮俊／台中報導2018/03/11 19:40
▲中市東山高中與季軍差身而過，市長林佳龍在臉書貼文表示，「東山高中籃球隊的選手，台中以你們為榮」。（圖／林佳龍臉書翻攝 , 2018.3.11)
▲中市東山高中與季軍差身而過，市長林佳龍在臉書貼文表示，「東山高中籃球隊的選手，台中以你們為榮」。（圖／林佳龍臉書翻攝 , 2018.3.11)

全國高中籃球聯賽HBL今(11)日舉行男子組季軍賽，台中市東山高中對上傳統名校新北市南山高中，台中選手直到最後一刻都全力以赴，雖與季軍差身而過，但仍是台中球隊有史以來最好的成績。台中市長林佳龍在臉書貼文表示，「東山高中籃球隊的選手，台中以你們為榮！」，並力讚選手永不放棄的精神，雖敗猶榮。

台中市多年來沒有籃球隊進入HBL四強，去年東山高中獲得第5名，已是台中市最佳成績，不過今年東山高中首度闖進四強，昨天差點打敗衛冕軍松山高中，今天與南山高中的季軍賽再度讓人熱血沸騰，僅4分之差就能奪得季軍。

林佳龍在臉書貼文表示，昨天跟今天的兩場比賽，看見「不可能」，在此之前誰能想像，才成軍6年的東山高中籃球隊，昨天對上松山高中，差一點點就獲勝。而今天季軍賽對上傳統名校南山高中，一直到下半場開場不久，落後還高達20分，但台中選手沒有放棄，三節打完追到僅僅11分落後，可惜最後仍以77：73四分之差，跟季軍差身而過。

他說，要給來自台中的東山高中籃球隊一個讚，並力誇東山高中永不放棄的精神，認為雖敗猶榮。

林佳龍也強調，資源不足，是很多學校發展體育所面對的共同課題，為了能讓這些孩子有更好的訓練環境，市府去年暑假核定東山高中聘任籃球專任運動教練，今年也補助100萬元提升訓練設施設備及培訓經費，他跟市政府會繼續加油，當孩子的後盾。

關鍵字東山高中hbl松山高中
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