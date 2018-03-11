NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈超市賣「全豬真空包」　網友全驚呆松山勇奪第六冠　完成二連霸跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

反核食公投 國民黨本週送中選會

中央社2018/03/11 19:00
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢今天說，本週會將反核食公投連署送中央選舉委員會；反空污公投案還在連署，完成後會盡速送中選會，希望兩項公投與年底選舉合併舉行。

國民黨反核食公投主文為「你是否同意開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」

國民黨反空污公投主文為「為了改善空污品質，你是否贊成火力發電廠逐年降低發電量，減少由火力發電廠所排放的PM2.5？」

國民黨反核食公投案為民國105年底由國民黨副主席郝龍斌所推動，當時已累積10萬份連署書，在中央選舉委員會認同連署書效力後，國民黨預計篩選出1萬8000份連署書，本週送中選會。

至於反空污公投，李明賢告訴中央社記者，區域立委每人連署1500份，空污嚴重的台中市、南投縣與彰化縣立委各負責3000份，目前還在連署。

李明賢說，第一階段公投提案門檻通過後，國民黨會全力衝刺第二階段連署，黨主席吳敦義與黨籍立委會在適當時間號召民眾連署，希望第二階段連署衝破50萬份大關。

根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：蘇志宗）1070311

三餐外食喜重口味 女性要曉心警坤志慈善巡迴義診 澎湖離...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan