雲林校際歌唱比賽　斗六家商盧信佐奪冠

活動方式在臉書張貼初賽歌唱影片，依演唱技巧（含音準及節奏）40%、感情詮釋25%、台風20%、FB按讚數5%（滿100個讚以上滿分）、音色10%等面向進行初賽評選，決賽則依演唱技巧（含音準及節奏）45%、感情詮釋25%、台風20%、音色10%等評比，吸引許多國、高中學生報名參加，共錄取9位進行決賽。

救國團雲林縣團委會為讓青少年朋友有正常管道舒壓、喚起青春回憶、反霸凌、反毒品，愛與關懷特別與林內鄉東玄文化產業協會合作，11日假雲林縣救國團大禮堂共同辦理「107年雲林縣慶祝青年節中等學校愛與關懷暨節約能源減碳歌唱比賽」。從入選決賽名單中經過激烈的競賽，由斗六家商盧信佐奪得第一名、永年高中洪孟涵第二名、維多利亞何宣皜第三名，分別獲得獎金3000、1500、1000元、獎狀乙張、錦旗1面等獎品，未來救國團將繼續和東玄協會再辦理各項校際活動，歡迎同學們一起來參加。



▲斗六家商盧信佐從入選決賽名單中，經過激烈的競賽奪得第一名。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

入選決賽名單為：建國國中蔡羽柔、斗南高中黃家齊、斗六家商盧信佐、永年高中洪孟涵、斗六家商周豪、虎尾農工陳芊妤、大德工商廖溫真、虎尾農工王瑀彤，有2位缺席。經過激烈的競賽，由斗六家商盧信佐、永年高中洪孟涵、維多利亞何宣皜分別獲得前三名，有獎金3000、1500、1000元、獎狀乙張、錦旗1面等獎品，優勝2名斗六家商周豪、虎尾農工陳芊妤。



▲評選委員台東方阡翊及四湖蔡伊涵鼓勵參加同學再接再厲。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

雲林縣救國團總幹事葉慶壽及東玄協會理事長曾敬晃及評選委員台東方阡翊、四湖蔡伊涵鼓勵參加同學再接再厲，也一一講評優缺點希望秉持勝不驕、敗不餒運動家精神，未來救國團和東玄協會將會再辦理各項校際活動，歡迎同學們一起來參加。

參賽獲優選的林內小歌王周豪，他認為在這課業繁重的時代，每個學生每天都早出晚歸，因為課業而漸漸忘記對人的愛與關懷，透過比賽來給學生舒壓課業壓力，更給學生有舞台發揮歌唱才能，他目前就讀國立斗六家商資料處理科一年級，也是救國團林內鄉團委會和縣團委會的青年志工，決賽日以「一碗麵」獲得優選。



▲參賽選手家屬及同學到場當起啦啦隊，為進入決賽的選手加油。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

王周豪表示，歌唱可以抒發感情更能是一個一技之長，得獎與否並非唯一目的，而是讓喜歡歌唱的學生能有機會體驗舞台星光、及展現個人歌唱才華。他會再加緊努力爭取更好成績。

與會貴賓有立委張麗善秘書何圳鈞、縣議員林岳璋、林聖爵、斗六市公所行政室機要專員鄭偉志、校外會吳督導、教育部青發署雲林縣志工中心業師張起凰夫婦、縣團李明組組長、救國團斗六市團委會林建雄會長、蔡瀞誼總幹事、莿桐鄉團委會關淑華會長、真善美聯誼會會長黃素艷、斗南團委會會長陳明諒、古坑.元長團委會會長及參賽者親友加油團等近百多人。