日搞笑藝人稱柯P「很可怕」　日久生情喊話想同居

日本搞笑藝人酷奇Cookie今（11）日為「超酷奇樂園 in 台北」展來台，下午在華山創意園區舉辦記者會，對於首日開展就有5000民眾支持，他感謝表示：「創作靈感都來自上廁所時，神來一筆用手邊的衛生紙就可以創作，這次特地將日本比較黑暗面的搞笑文化帶來，我就是把日本人無法接受的陰濕形象搞笑一面放到台灣來，希望粉絲可以多多認識我。」

酷奇Cookie今穿連身高衩泳裝登場，他還自創白臉模仿台北市長柯文哲，透露對他的印象就是「看起來很可怕」，卻又笑說：「看了很多影片研究他的樣子，發現他的笑容可掬，最後不知不覺讓我很想跟他住在一起。」除了柯P，他也模仿了日本女星綾瀨遙，問起複製訣竅，他說：「模仿綾瀨遙的重點就是像翻過來的魟魚，看到魟魚就想到她！」