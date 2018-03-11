日搞笑藝人稱柯P「很可怕」　日久生情喊話想同居

日本搞笑藝人酷奇Cookie今（11）日為「超酷奇樂園 in 台北」展來台，下午在華山創意園區舉辦記者會，對於首日開展就有5000民眾支持，他感謝表示：「創作靈感都來自上廁所時，神來一筆用手邊的衛生紙就可以創作，這次特地將日本比較黑暗面的搞笑文化帶來，我就是把日本人無法接受的陰濕形象搞笑一面放到台灣來，希望粉絲可以多多認識我。」
酷奇Cookie今穿連身高衩泳裝登場，他還自創白臉模仿台北市長柯文哲，透露對他的印象就是「看起來很可怕」，卻又笑說：「看了很多影片研究他的樣子，發現他的笑容可掬，最後不知不覺讓我很想跟他住在一起。」除了柯P，他也模仿了日本女星綾瀨遙，問起複製訣竅，他說：「模仿綾瀨遙的重點就是像翻過來的魟魚，看到魟魚就想到她！」
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
明天正好是酷奇Cookie的42歲生日，工作人員特地租用觀光雙層巴士，貼上展覽廣告給他驚喜，大夥更搭乘雙層巴士從台北車站經由小巨蛋到華山，感受台北的風景，讓他相當感激。「超酷奇樂園 in 台北」將展至4月8日，免費入場。
▲日本搞笑藝人Cookie酷奇首次海外「超酷奇新樂園」展在台北。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）