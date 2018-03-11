習近平修憲可終身執政 外媒質疑開倒車

習近平原已被視為毛澤東之後中國數十年來最有權勢的領導人，修憲後他更將所有大權長久在握，舉世對此同感關注。「華盛頓郵報」、「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）與英國廣播公司（BBC）等媒體都迅速報導，並分析可能的影響。

這項歷史性的修憲案在有如橡皮圖章的人大輕鬆過關，共有2958位代表投下贊成票，僅兩票反對，3票棄權，通過取消國家主席只能擔任兩個5年任期的限制。在人民大會堂舉行的人大會議中，習近平率先起身投票，每位代表投票時，全場都爆出掌聲。

（中央社北京11日綜合外電報導）中國全國人民代表大會今天通過修憲取消國家主席任期限制，領導人習近平確定可以無限期執政，此事雖在預期之中，國際主要媒體仍迅速大幅報導，對這種開倒車的作法頗多質疑。

儘管當局營造全民擁戴支持的氣氛，英國廣播公司指出，在人大就此修憲案進行表決前，社群媒體上批評聲浪不斷，指責這不啻是讓中國淪落到北韓境地，還有人暗示有如毛澤東時代的個人崇拜恐將再起。不過，政府迅速展開宣傳攻勢反制，封鎖批評文章，並猛刊贊成修憲的文章。

64歲的習近平自2012年就任中共總書記後持續鞏固權力基礎。依據憲法規定，他原本必須在2023年卸下國家主席職務，但在修憲取消限制後，他將可終身在位，推動實現他的雄心，在本世紀中讓中國成為擁有「世界級」軍力的全球經濟大國。

中國政治評論家吳強告訴法新社：「我想他在過去5年進行了軟性政變，包括讓（中共）政治局變得有名無實。他想要避免大權再落入像（前兩位國家主席）江澤民和胡錦濤這樣的技術官僚手中。」

法新社也報導，指控當局在人大期間逼他離開北京的異議人士胡佳表示，這項修憲「不合法」。他並指出，習近平「要求所有的人都遵守憲法，然後利用修憲讓自己居於憲法之上。他將憲法當成約束所有官員和人民的終極法律武器」。

美聯社則指出，毛澤東領導中國共產黨建政後實施獨裁統治，已故領導人鄧小平為避免舊事重演，確保政權穩定，推動集體領導和循序接班的體制，但這次修憲開倒車，推翻了鄧小平建立的制度，中國似乎加入辛巴威和北韓的行列。但現代的獨裁者往往會犯錯，導致經濟停滯、政治混亂，甚至爆發戰爭。

密西根州立大學（Michigan State University）研究獨裁統治的政治學者佛蘭茲（Erica Frantz）告訴美聯社，「獨裁者往往會出現古怪和不明智的政策抉擇」，其中包括「較為好戰的」對外政策，使得發生戰爭的可能性增加。

路透社報導，習近平的國家主席職位固然重要，他同時擔任的中共總書記與中央軍事委員會主席職位獲公認更為重要，這次修憲案通過後，他擔任的這3項要職如今都沒有任期限制。

華盛頓郵報報導，前「中國青年報」編輯李大同指出，人大修憲讓習近平延任，「是歷史性的倒退」。他說：「歷史上，只有中國歷代皇帝和毛澤東終身在位，至死方休。結果是對社會造成災難，留下許多痛苦的教訓。」

有線電視新聞網也引述李大同的話報導，習近平修憲延任，長期而言反將讓自己在政治上易受責難，可能引發政治內鬥，因此相當危險。李大同說：「他給自己挖了個大洞。」（譯者：林治平）1070311