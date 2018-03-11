張五岳：習延任破常規 對台可能多步進逼

他指出，中共19大並沒有選出年齡劃線後、適合擔任下任接班人的政治局常委。同時，在習近平提出的19大政治報告中，許多規劃都不是以其剩下的5年任期為限，有些規劃甚至延續到2035年。

習近平延任專題（中央社記者翟思嘉台北11日電）中國人大今天修憲取消國家主席任期限制。學者張五岳指出，提早修憲宣示習近平的絕對領導地位，而這樣打破常規的領導人，未來對台政策也可能有打破常規的舉措。

就官方說法看，習近平對自己執政下的中國未來有一套「強國夢」，要完成規劃，必須大權一把抓。中共官媒對修憲延任的解釋稱，修憲取消對國家主席連續兩屆任期的限制，「有助於保持中共中央總書記、國家主席、軍委主席『三位一體』，進一步完善黨和國家領導體制」。

張五岳指出，習近平是中共歷來出訪次數最多的國家領導人，維持國家主席的頭銜，利於習近平掌握完全的國家領導人權力；同時，如此早地推動修憲改任期，也是在對外宣示2018年是「開局之年」，此後一切唯習近平馬首是瞻，不再給外界任何想像空間。

面對進入習近平長期執政時代的兩岸關係，張五岳表示，習近平上任以來打破中共多項慣例與制度，「這樣一個打破慣例的領導人，對台政策不可能還依循前規，以不變應萬變，日後勢必會提出更多新的舉措」。

張五岳指出，對習近平來說，反獨促統自然是其對台政策最高綱領，在做法上則對台多步進逼，片面改變現狀，逐步減少台灣的籌碼。

他表示，習近平對台政策有自己的定見，不會受內部如軍方等鷹派左右，兩岸上升到武統的機率微乎其微。習近平將一面加強國際空間打壓、戰機航艦繞台等「硬的更硬」手段，另一面則釋放更多單邊作為來吸納台灣資源、收攬民心，「軟的更軟」。

修憲延任後，習近平將成為中共史上最集權的領導人。但打破既定規則讓一人無限期集權，也使未來中國政局出現隱憂。

張五岳指出，中共鄉鎮以上有1300萬受任期限制的幹部，是否可以比照最高領導人待遇？後習近平時代或習近平的接班人，將如何處理或重建制度，會是一個難解的習題。（編輯：林克倫）1070311