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李秘：習近平爭取台灣民心力度將更加強

中央社2018/03/11 19:57
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

習近平延任專題（中央社記者陳家倫上海11日電）中國大陸學者李秘表示，中國國家主席習近平將「爭取民心」放到對台政策的最高位置；習近平在「修憲」後若延任，大陸爭取民心的力度會更加強，並升高推進至社會融合方面。

針對中國大陸此次修憲，上海市公共關係研究院副院長李秘接受中央社訪問時表示，「修憲」當中的取消中國國家主席任期限制。以及中國國家監察委的「入憲」，都會對兩岸關係產生影響，且後者可能更重要。

中國國家主席習近平自2013年初就任，至今已有5年時間。李秘首先從習近平過去所提出的對台政策特色指出，最重要一點就是，「爭取民心」被放到一系列對台政策的最高位置。

李秘分析，前中共總書記江澤民在「江八點」中，首次正式提出爭取台灣民心的工作，繼任的前中共總書記胡錦濤在「胡六點」中不斷強化。在過去很長一段時間，中國大陸對台所提到的爭取民心，都是為了政治談判而服務。

此外，中共從14大到18大的報告中均提到，要透過政治談判實現兩岸統一。值得注意的是，19大報告中的涉台部分，政治談判的部分不見了，僅留下爭取民心的部分。李秘說：「這個變化相當關鍵！」

李秘認為，這顯示目前對大陸而言，政治談判的地位是在下降的，把爭取民心放在最高位階，這是習近平對台思想的重要發展。這是「他自己的東西」，他的一些論述，像心靈契合、兩岸一家親、共圓中國夢、率先和台灣民眾分享大陸發展機遇等，都體現了要把爭取民心放在核心地位。

李秘指出，就現在的情況來說，中國大陸認為，台灣的政黨是否支持兩岸統一、是否肯定兩岸政策沒那麼重要，重點在於台灣的老百姓是否支持。這是習近平時期對台政策的最大特色，也是和以前不一樣的。

面對記者詢問，取消國家主席任期限制，對兩岸政治平衡可能帶來的改變時，李秘表示，不管主席任期是否修改，大陸對台政策的延續性都大於變動性；然而，如果是習近平延任，「爭取民心」、「惠台」的力度會更大，並升級至社會融合方面。

至於中國大陸國家監察委「入憲」對兩岸關係的影響，李秘表示，台灣民眾不認同大陸，很多時候是因為官員的作為，而隨著國家監察委成立與「入憲」，揭示中國大陸將「反腐制度化」，這關乎吏治、官員約束、政治清明等。

李秘指出，倘若大陸在官員自身的建設上做得很好、比較清廉了，在身段上也能展現柔軟，如此一來，兩岸交流就會更融洽，「這對促進兩岸關係也是好事」。

對於有說法認為「兩岸差異是制度之爭」，台灣因為不認同大陸的政治制度，所以不願意統一。但李秘認為說，「（民眾對）制度（的觀感）是體現在人身上的」，若大陸的政治更加清明，對爭取台灣民心會是加分的。（編輯：朱建陵）1070311

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