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中央社

修憲退回文革時代？中國人大：問題不存在

中央社2018/03/11 20:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京11日電）針對中國修憲取消國家主席連任限制，引發倒退到文革時代的質疑。中國全國人大法工委主沈春耀今天聲稱，世界上哪個政黨敢像中共公開宣稱「自我革命」？因此不存在這個問題。

中國13屆全國人大第一次會議今天下午高票通過修憲案，其中包括取消國家主席連任限制。會後，沈春耀在全國人大為此舉行的記者會回答路透社記者提問時，作上述表示。

修憲取消國家主席連任限制是今天記者會焦點，共有2家外媒及1家陸媒提問。其中，路透社記者以英文發問上述問題時，提到的是「倒退到文革（CulturalRevolution）時代」，但翻譯卻翻成「曾經經歷過的政治動盪」。

此外，美國全國公共電台（NPR）在發問時，則要求沈春耀對「黨的總書記任期限制應該寫進黨章，而非修憲取消國家主席連任限制」的看法作評論。這名記者以中文提問後，自己還特意以英語再表述一遍；但沈春耀在回答時，卻刻意迴避此質疑。

沈春耀在回答這些問題，基本上重覆著中共官方既定的「三位一體」說法。他說，這樣的領導體制和形式，對「我們這樣一個大黨、大國來說，不僅是必要的，而且是最為妥當的」。且是中共從長期執政實踐中，「探索和總結出來的治國理政的成功經驗」。

至於修憲取消國家主席連任限制，引發倒退到文革時代的質疑，沈春耀說，中共總書記習近平總書記在19屆一中全會後的媒體見面會上曾說，中共能帶領人民領導全黨進行「偉大的自我革命」。而世界上哪個政黨敢這樣公開宣稱「自我革命」？因此不存在這個問題。（編輯：林克倫）1070311

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