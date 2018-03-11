世衛示警X疾病恐爆發 籲檢視因應措施

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）世界衛生組織近日公布可能會嚴重國際流行的8大疾病，其中有種X疾病可能在任何時候爆發。世衛強調，公布是為提醒全球重視這種可能性，檢視是否有足夠反制措施。

其中最受矚目的是未曾聽聞的X疾病。世衛說明，這是一種無法具體形容的疾病，可能由已知或未知的病原體引起，有機會在任何時候爆發；呼籲應盡可能準備X疾病相關研發。

世衛指出，公布年度審查重點疾病名單，目的是為找出有流行潛力，但反制能力不足，會構成公共健康風險的疾病，名單沒有表明可能流行的時間。

世衛專家認為，上述重點疾病有可能導致突發公共衛生事件，提醒國際重視若缺乏有效藥物或疫苗，需加速研究做好準備。（編輯：廖漢原）1070311