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中央社

世衛示警X疾病恐爆發 籲檢視因應措施

中央社2018/03/11 20:03
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）世界衛生組織近日公布可能會嚴重國際流行的8大疾病，其中有種X疾病可能在任何時候爆發。世衛強調，公布是為提醒全球重視這種可能性，檢視是否有足夠反制措施。

世衛（WHO）9日公布年度審查重點疾病名單，2018年可能嚴重國際爆發的8大疾病包括：

克里米亞剛果出血熱（CCHF）、伊波拉病毒和馬堡病毒（Ebola Virus Disease and Marburg VirusDisease）、拉薩熱（Lassa Fever）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）和嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、立百病毒（Nipah Virus）、裂谷熱（Rift Valley Fever）、茲卡病毒（Zika）與X疾病。

其中最受矚目的是未曾聽聞的X疾病。世衛說明，這是一種無法具體形容的疾病，可能由已知或未知的病原體引起，有機會在任何時候爆發；呼籲應盡可能準備X疾病相關研發。

世衛指出，公布年度審查重點疾病名單，目的是為找出有流行潛力，但反制能力不足，會構成公共健康風險的疾病，名單沒有表明可能流行的時間。

世衛專家認為，上述重點疾病有可能導致突發公共衛生事件，提醒國際重視若缺乏有效藥物或疫苗，需加速研究做好準備。（編輯：廖漢原）1070311

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