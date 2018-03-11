台灣心圓夢重建家屋　雲縣府感謝義工團功德會

丁彥哲表示，去(106)年12月7日一場大火，不幸釀成黃姓屋主長女死亡、次女及長子嚴重燒燙傷送醫，原居住的貨櫃屋也全燒毀，頓時無家可歸，除第一時間指派社會處人員關懷協助外，縣長李進勇也親自表達慰問及提供面臨災後緊急危難的20萬元慰助金協助度過難關，並責由社會處持續追蹤關懷；嚴重燒燙傷的黃姓姊弟，原都已出院在臺中陽光基金會燒燙傷中心復健，日前姊姊因燒燙傷口仍需醫療照護，轉至臺中榮總醫院治療中，期待大家一起為黃姓姊弟及黃家人集氣加油，相信在社會各界的關懷下，黃姓姊弟一定能早日治療復健完成。

雲林縣東勢鄉四美村祝融家屋重建於11日上午落成完工，副縣長丁彥哲、秘書長黃玉霜、社會處長徐忠徹、教育處長梁恩嘉及議員張健福皆到場關懷受災鄉親，丁副縣長感謝台灣心義工團、提供建材的先光企業及免費供應混凝土的雲林縣聚德功德會及各縣市志工的投入，共同協助「圓夢重建家屋」。



▲丁彥哲表達慰問之意及感謝台灣心義工團及各方參與人士。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

丁彥哲指出，今天東勢圓夢重建家屋的落成完工，非常感謝秉持「台灣心希望 逐夢一個家」精神，在去年就曾協助斗南鎮弱勢家戶重建家屋的台灣心義工團尤瑞豊理事長，在接獲社會處長徐忠徹通報後，即刻應允協助，在去年12月19日會勘後，立即招募志工，於今(107)年3月5日7時許動工，感謝來自各縣市超過百名志工的投入，大家分工合作貢獻所長，以三天的工期，迅速的協助圓夢重建家園。



▲副縣長丁彥哲與議員張健福將鑰贈予黃姓屋主。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

丁彥哲也說，感謝張健福議員用心安排義工團在施工期間的膳食及住宿、先光企業股份有限公司謝書賢老闆提供建材、雲林縣聚德功德會章錦樑理事長免費供應混凝土，積極投入協助家屋重建，且細心考量黃姓姊弟燒燙傷後所處環境不宜悶熱，特別在黃姓姊弟房間安裝冷氣，感謝協助重建家屋的每位熱心公益善心人士，共同讓黃姓一家人能有舒適安全的家。



▲完工後的溫馨新居。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，一接到此案，看到黃爸爸的滿面憂愁及家庭的破碎，就馬上停下其他案件，以此為最優先，因為「家」才是療傷止痛的地方，我們特別加設了漏電斷路器及濃煙偵側器的防範設備，也裝製了兩台冷氣機，希望可減輕姐弟療傷的疼痛，更期盼在縣府及地方人士的協助下，兩姐弟的就醫及就學能順利。



▲副縣長丁彥哲頒感謝狀予台灣心義工團理事長尤瑞豊。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

社會處長徐忠徹表示，感謝社會各界齊心齊力為本縣受災鄉親重建家屋圓夢，讓鄉親重新擁有「家」，但家的溫度是需要各界持續提供溫暖，社會處會依縣長李進勇指示持續提供協助與關懷。