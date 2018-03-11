多功能集會所　麥寮中興村活動中心動土

麥寮鄉中興村集會所活動中心興建工程於11日動土，由縣府秘書長黃玉霜代表李縣長、副議長蘇俊豪、縣議員黃淑玲、張健福、林深、立委張麗善、鄉長許忠富及鄉親百餘人，共同上香祈禱，祈求開工平安順利，並聯合持鏟進行動土，儀式簡單隆重，落成後可做為村民聚會、聯誼、室內運動、活動等多用途場所，提供村民一處完善舒適活動休閒空間。

黃玉霜表示，中興村人口有1,753人，目前沒有合適的集會所活動中心，在地方殷切期盼之下，麥寮鄉中興村集會所興建工程終於在今天舉行動土典禮，集會所用地鄰近於中山鎮安宮，地點非常理想，未來可以提供村民有安全舒適的集會活動場所。