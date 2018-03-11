多功能集會所　麥寮中興村活動中心動土

麥寮鄉中興村集會所活動中心興建工程於11日動土，由縣府秘書長黃玉霜代表李縣長、副議長蘇俊豪、縣議員黃淑玲、張健福、林深、立委張麗善、鄉長許忠富及鄉親百餘人，共同上香祈禱，祈求開工平安順利，並聯合持鏟進行動土，儀式簡單隆重，落成後可做為村民聚會、聯誼、室內運動、活動等多用途場所，提供村民一處完善舒適活動休閒空間。
黃玉霜表示，中興村人口有1,753人，目前沒有合適的集會所活動中心，在地方殷切期盼之下，麥寮鄉中興村集會所興建工程終於在今天舉行動土典禮，集會所用地鄰近於中山鎮安宮，地點非常理想，未來可以提供村民有安全舒適的集會活動場所。
▲中興村集會所活動中心興建工程於11日進行動土儀式。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）
民政處表示，集會所活動中心興建用地原屬於財政部國有財產署，在公所努力之下，積極向財政部國有財產署爭取土地撥用，並由公所自行籌措新台幣500萬元興建集會所活動中心，所以在許鄉長忠富、許村長再發、各級民意代表，為地方建設認真打拚、積極奔走，確實是有目共睹。
▲中新村活動中心遠景圖，落成後將是一座美輪美奐多功能集會所。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）
中興村集會所活動中心為1層樓，總面積約為42.2坪(139.5平方公尺)，可做為村民聚會、聯誼、室內運動、活動場所等多用途空間，提供村民一處完善舒適活動休閒空間，並設置村辦公處提供全方位服務，提升公所為民服務之效能，對於促進村里發展及凝聚鄉親的向心力，將發揮相當大的功效。