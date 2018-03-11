影／守護慢飛天使　聽見夢想的聲音呵護遲緩兒

活動現場也邀請雲林郵局局長吳志亮、新聞處長張凱傑、環科大學務長胥嘉芳、公關中心主任林鳳秀、研發處副處長陳冠中等人及雲林縣愛無限樂團與環球科技大學幼保系提供活潑的歌曲、戲劇表演、雲林二手玩具屋，與會人員還有雲林郵局行銷發展股長蔡佩純、環科大餐飲廚藝系主任、雲林縣小天使發展協會理事長、協辦單位各農場負責人、教育部青發署雲林縣志工中心業師張起凰夫婦及百多位慢飛天使家屬等正聲廣播公司雲林台長楊長順率領科長李柏毅、白繼祥及電台記者許世峰、陳冠綸、曾顗瑄、李怡慧等多位同仁及環科大團隊現場親切招呼協助與會人員無限感激。希望透過這次活動號召更多人投入愛心行列，並拉開本次「聽見夢想的聲音」之活動序幕。

正聲廣播公司11日，於環球科大舉辦關心慢飛天使系列活動—「食在有愛 107年聽見夢想的聲音」，邀請民眾一起加入守護慢飛天使的行列，幫助他們邁開學習的步伐，「聽見夢想的聲音~乘愛飛翔毛巾義賣做公益」讓關懷之心能有更多愛心能延續，期盼每名慢飛天使能在大家的細心呵護下，平安健康長大。



▲雲林二手玩具屋帶來玩具與慢飛天使同樂。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.11）

正聲廣播公司雲林台楊長順表示，「聽見夢想的聲音」是正聲廣播公司一年一度的公益活動，今年已邁入第五年，連結社會資源，關懷社會上需要幫助的族群。「食在有愛 107年聽見夢想的聲音-關心慢飛天使」系列之一，正聲廣播公司雲林廣播電台與「新良食淨土文化推廣協會-雲林區」大裕農牧場、巳央町農場、勻凱農場、松美農園、茂盛有機農場、展莿高飛友善農場、雲林好好友善農場、回鄉米林家良等小農夥伴一起共同推廣的溫馨感人場面活動主要是為讓愛與希望探入社會角落，點亮孩子未來的路、更懂得感恩、惜福、造福。



▲「食在有愛 107年聽見夢想的聲音」正聲廣播公司同仁與雲林在地小農。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.11）

新聞處長張凱傑表示，正聲公司除了在廣播界經營的有聲有色之外，更投入公益活動-「聽見夢想的聲音」，今邁入第五年，逐年成長。今年與環球科技大學餐飲廚藝系合作，小農提供的在地食材，招待慢飛天使家庭；溶入愛心的餐點才是美食，傳播愛的教育才是真正的教育，希望這活動不僅僅照護慢飛天使，不僅僅照顧小農，更是讓愛扎紮根與傳播，更多的公益種子散播與傳遞，讓社會更溫馨美好。

雲林家扶中心主任廖志文感謝正聲電台舉辦今年「聽見夢想的聲音」，以「食在有愛」、「乘愛飛翔」兩大主題活動來關懷慢飛天使。雲林縣小天使發展協會林甘組長表示慢飛天使，也就是「發展遲緩兒」，有些可能是語言、認知或動作發展落後，有部分因外觀不明顯更容易被忽略，而錯失黃金療育期，有五成的孩子因為錯失早療黃金期，成為隱形的慢飛天使。

「食在有愛」藉由餐會型式，由環球科技大學餐飲廚藝系郭木炎帶領學生以雲林小農提供的在地食材用心料理後，招待慢飛天使家庭；採購雲林縣內在地小農的優質農作物入菜，邀請農業首都優質小農一起投入關懷行動的行列，同時可以行銷在地小農的農產品；餐會現場也展示此次活動代言人─于昕蕎（粒線體缺陷及馬凡氏症候群多重罕見疾病患者）的畫作藉此機會與慢飛天使家長分享應如何鼓勵孩子朝夢想的天空飛翔；並邀請若瑟醫院早療師宣導「早期療育」的重要性。



▲「食在有愛」以餐會型式，由環球科技大學餐飲廚藝系以雲林小農在地食材，招待慢飛天使家庭。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.11）

「聽見夢想的聲音～關懷慢飛天使」的「乘愛飛翔」活動，也將於五月份在虎尾鎮立體育場舉辦，將號召慢飛天使家庭一同走出戶外參加健走，活動中募集25攤愛心攤商，並事先邀請雲林縣內慢飛天使家庭報名，當天報到時主辦單位即贈送慢飛天使主題運動毛巾及健走券，走完規定路線，蓋章確認後即可兌換200元面額園遊券，到攤位上兌換商品；當天前100位參加健走的民眾，完成規定健走路線即可向大會兌換一份紀念禮，邀請民眾一同健走，親近慢飛天使、一起鼓勵他們並付出愛心。

楊長順表示，「聽見夢想的聲音～關懷慢飛天使」系列活動，希望藉由溫暖的愛心餐會與健走園遊會，讓慢飛天使家庭看見更多的希望，活動中將義賣代言人于昕蕎畫作所製作的運動毛巾，所得將捐給縣內慢飛天使照顧單位，透過慢飛家庭分享打氣彼此激勵，更呼籲各界愛心人士或團體，共同付出愛心，幫助這些家庭有更多的勇氣走未來的路。



▲義賣代言人于昕蕎畫作所製作的運動毛巾。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.11）