Highlight肉麻話PK　東雲：我是珍珠你是奶茶

南韓有「怪物新人」之稱的團體Highlight昨、今分批抵台，晚間七點半在南港展覽館開唱。尹斗俊因近期正在拍攝電視劇《廣播羅曼史》，而梁耀燮的SOLO活動昨在韓國正式結束，兩位感嘆好險能抽空來台開唱，嘴甜很想台灣的Light（粉絲名）。五位成員台上互問：「台灣對你來說是什麼樣的存在？」東雲肉麻表示他是珍珠，粉絲是奶茶，兩者混在一起密不可分，讓成員嫌棄，惹得全場大笑。

Highlight開場嗨唱四首歌曲，隨後氣喘吁吁跟粉絲打招呼，對於相隔六個月再來台開唱，坦言真的很開心，但因為龍俊亨昨就抵台，他幽默表示：「我昨天因為太期待，所以只睡了8小時。」東雲也不甘示弱，稱近期嚮往規律的生活，所以逼迫自己一天最少運動2小時，6小時打電動，兩人言語幽默又搞笑，獲得滿場尖叫。