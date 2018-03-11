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娛樂

Highlight肉麻話PK　東雲：我是珍珠你是奶茶

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/11 20:53
▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）
▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

南韓有「怪物新人」之稱的團體Highlight昨、今分批抵台，晚間七點半在南港展覽館開唱。尹斗俊因近期正在拍攝電視劇《廣播羅曼史》，而梁耀燮的SOLO活動昨在韓國正式結束，兩位感嘆好險能抽空來台開唱，嘴甜很想台灣的Light（粉絲名）。五位成員台上互問：「台灣對你來說是什麼樣的存在？」東雲肉麻表示他是珍珠，粉絲是奶茶，兩者混在一起密不可分，讓成員嫌棄，惹得全場大笑。

Highlight開場嗨唱四首歌曲，隨後氣喘吁吁跟粉絲打招呼，對於相隔六個月再來台開唱，坦言真的很開心，但因為龍俊亨昨就抵台，他幽默表示：「我昨天因為太期待，所以只睡了8小時。」東雲也不甘示弱，稱近期嚮往規律的生活，所以逼迫自己一天最少運動2小時，6小時打電動，兩人言語幽默又搞笑，獲得滿場尖叫。


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

在第一輪的話家常結束，他們帶來了夯曲〈Bad Girl〉、〈Special〉，在表演到成名曲〈Shock〉時，粉絲激動的尖叫聲更蓋過藝人聲音，人氣不容小覷。五人再一連嗨唱完四首歌，龍俊亨就說：「一口氣唱了Bad Girl、Special、Shock，好久沒有這樣流汗，好爽！」此時成員們開啟甜言蜜語模式，耀燮先表示，每每來台灣都得到滿滿能量，起光也說：「台灣呢，就是療癒，每次來，療癒完了才回去。」斗俊再度提到去年說過的話，表示當還是Beast時期，人生第一個海外公演地點就是台灣，所以印象深刻。

大家說完後，東雲表示想到台灣飲品珍珠奶茶，「我們就像你們的珍珠，因為有你們這樣的奶茶跟我們混合在一起」，說話同時身旁不斷傳來成員的嫌棄聲音，場面相當逗趣，最後輪到俊亨，他僅短短一句：「我愛你。」粉絲依舊超捧場，尖叫聲不斷。


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

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日星稱柯P可怕　日久生情想同居HIGHLIGHT演唱會嗨翻全場

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