HBL／普門二連霸　主帥廖哲億：關鍵3人連線

「說真的當初覺得連保8都很困難，很難想像我們可以拿到冠軍。」普門總教練廖哲億賽後眼眶泛紅接受採訪。普門中學今(11)日對決南山高中，靠著當家控衛羅培儀超表現發揮，最終普門以79:58大勝，達成二連霸。

廖哲億說，「很難想像我們可以贏的這麼輕鬆，南山是可敬的對手，我們球員放手一搏。我一直告訴他們，我們能克服身材劣勢堅持到最後，壓力不在我們這邊，我們會贏不只靠羅培儀，沒有團隊不會有現在的我們。」