HBL／普門二連霸　主帥廖哲億：關鍵3人連線

「說真的當初覺得連保8都很困難，很難想像我們可以拿到冠軍。」普門總教練廖哲億賽後眼眶泛紅接受採訪。普門中學今(11)日對決南山高中，靠著當家控衛羅培儀超表現發揮，最終普門以79:58大勝，達成二連霸。
廖哲億說，「很難想像我們可以贏的這麼輕鬆，南山是可敬的對手，我們球員放手一搏。我一直告訴他們，我們能克服身材劣勢堅持到最後，壓力不在我們這邊，我們會贏不只靠羅培儀，沒有團隊不會有現在的我們。」
▲賽後羅培儀、梁瑜玲和總教練廖哲億相擁。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）
廖哲億表示整合關鍵3人羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲一直都是難題，但「如果能成功合在一起，就會像今天一樣。」
普門去年畢業了羅培甄、劉昕妤等主力選手，廖哲億表示對於這批球員感觸特別深，「從現在高三這一批開始，從他們高一開始跟著我，他們願意相信沒8強的教練，一直到現在。
廖哲億，「今年身材跟人家比矮小，不被看好，從夏天一場比賽會輸到20幾分，參加各個盃賽只有姥姥盃打到4強，我也很能體會矮個在打球的感覺，真的很難想像可以奪冠。」
今天比賽剩下1分半左右，羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲被換下，3人隨即在場邊簇擁而泣，陳孟欣賽後落淚直說，「我們做到了。」
▲普門女籃完成二連霸（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）