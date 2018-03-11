雲林縣中小學聯運落幕　蔡瀞瑢再破紀錄奪金

今年中小學聯運是蔡瀞瑢(國內全中運跳高五連霸)最後一次以高中生身分參賽，果然不負眾望，以破大會紀錄的1米74奪下金牌，讓她在高中生涯的縣級競賽，留下完美的紀錄。

雲林縣107年度中小學聯合運動會11日下午在斗南田徑場舉行閉幕典禮，為期三天的比賽，計有42人破大會紀錄，尤其是斗南高中蔡瀞瑢再次破大會紀錄1米74奪下金牌。虎尾高中則在高男田賽、高女的田賽、徑賽都奪得第一，成績最亮眼。

國男田賽第一名由斗南高中拿下、徑賽則是斗六國中。國女則是斗六國中田賽稱后，徑賽東南國中最佳。國小部份，則因為學校成績的突出，而使得鄉鎮成績也出類拔萃；斗南鎮是因大東國小奪下3金，在國小男童田賽得到第一。北港鎮則因為北辰國小在徑賽類，囊括8金3銀，拿下男女童徑賽第一。女童田賽是斗六市掄元。



▲一百公尺決賽。（圖／雲林縣政府提供）

為期三天的比賽，有許多亮眼的成績表現，共有27項、42人破大會紀錄。其中競走是近年新增的比賽項目，成績也屢屢翻新。教育處處長梁恩嘉代表李縣長頒發縣府破紀錄獎金、另由田徑委員會主任委員留偉峰頒發田徑委員會破紀錄獎金及雲林縣國民小學體育促進會主任雲林國小魏國賢校長頒發國小體促會獎金。



▲男子撐竿跳高。（圖／雲林縣政府提供）

處長梁恩嘉表示，這是要鼓勵選手們，能繼續突破自我，追求更高更快更遠的好成績。也希望選手在訓練過程學習堅忍毅力及團隊精神，未來如果有機會更要為雲林為台灣而打拼。