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中央社

南韓特使將赴中日俄 說明訪平壤與華府成果

中央社2018/03/11 20:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）訪問平壤的南韓國家安保室長鄭義溶和國家情報院長徐薰，今天結束訪美行程返回首爾。兩人明天將分頭前往中國、俄羅斯及日本，說明到訪北韓與美國的成果。

鄭義溶和徐薰返回南韓後，向總統文在寅說明訪美成果，並討論韓方在南北韓、北韓與美國的兩項高峰會談上，協調平壤和華盛頓兩造的立場。

南韓聯合新聞通訊社報導，鄭義溶12日起將陸續訪問中國和俄羅斯，徐薰和青瓦台國家安保室第2次長南官杓，將於12日訪問日本。

鄭義溶13日結束北京行程後將赴莫斯科，是否拜會中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）尚未確定。鄭義溶和徐薰若未能拜會3國元首，文在寅可能會親自打電話溝通。

另外，文在寅已指示青瓦台籌組南北韓高峰會談籌備委員會。相關負責人表示，將研究過去兩次兩韓峰會如何進行，提供哪些協助。預計與統一部等協商後，本週初期將敲定委員會人事及工作安排。

青瓦台人士分析，「文金會」與前兩次會談性質截然不同，過去為避免一方失約影響整體對話另設六方會談，但這次的發展出乎預料。韓方原預設，為創造南北韓高峰會的條件，進而促成北韓與美國對話，沒想到竟一步到位。

鄭義溶向南韓媒體表示，他向文在寅和川普對早日實現朝鮮半島非核化，在此基礎上實現和平的堅定意志及決心致敬。

鄭義溶高度評價北韓領導人金正恩勇於決斷。他表示，南韓將為兩項高峰會談成功舉行及取得成果做好準備。

鄭義溶和徐薰5日訪問平壤，向金正恩轉達文在寅的信函後，金正恩提議4月底在板門店南韓轄區和平之家，舉行第3次南北韓高峰會。

兩人8日轉往華府，向美國總統川普轉達金正恩希望早日會晤的訊息。川普接受北韓提議，美國與北韓歷史性的「川金會」，計畫5月底舉行。（編輯：廖漢原）1070311

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