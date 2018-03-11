南韓特使將赴中日俄 說明訪平壤與華府成果

（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）訪問平壤的南韓國家安保室長鄭義溶和國家情報院長徐薰，今天結束訪美行程返回首爾。兩人明天將分頭前往中國、俄羅斯及日本，說明到訪北韓與美國的成果。

鄭義溶和徐薰返回南韓後，向總統文在寅說明訪美成果，並討論韓方在南北韓、北韓與美國的兩項高峰會談上，協調平壤和華盛頓兩造的立場。

南韓聯合新聞通訊社報導，鄭義溶12日起將陸續訪問中國和俄羅斯，徐薰和青瓦台國家安保室第2次長南官杓，將於12日訪問日本。

鄭義溶13日結束北京行程後將赴莫斯科，是否拜會中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）尚未確定。鄭義溶和徐薰若未能拜會3國元首，文在寅可能會親自打電話溝通。