廖惠村兄弟作品聯展　藝起奪目至4月1日

面對現實生活的困境，仍要持續創作、為藝術創作的廖惠村、廖耀興作品聯展，今(11)日於詔安客家文化館舉行開幕茶會。活動現場邀請參展藝術家廖耀興、廖惠村藝術家兄弟檔聯袂出席活動，民政處長程源宏亦代表縣長李進勇於茶會頒發縣府感謝狀，感謝藝術家於本年度對於詔安客家文化館的支持，讓藝術注入雲林縣客家庄。「廖惠村、廖耀興作品聯展」即日起展覽至107年4月1日，歡迎民眾前往觀賞。

程源宏表示，雲林縣政府106年度委託「國立雲林科技大學」客家研究中心辦理「活力詔安‧永續希望」系列活動，去年度共辦理83場活動，今年度賡續辦理相關精彩的活動，本次邀請詔安客家藝術家廖惠村、廖耀興藝術家兄弟檔，廖惠村老師彩繪二崙湳仔3D彩繪村、林內鄉林中村巨荷彩繪等作品，廖耀興老師則是雲林縣知名的書法家、國畫家。



▲藝術家全程為觀眾進行導覽。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）

程源宏又指出，詔安客家文化館，作為在地客家文化之文化中心，負有提升客家藝術文化之重責，是以本次安排「廖惠村、廖耀興作品聯展」，藝術家兄弟檔一同展出油畫、水彩、國畫與書法等大作，除了藝術家精彩的作品外，兩位藝術家面對現實生活的困境，仍要持續創作、為藝術創作的人生哲理，更值得學習。



▲茶會與會嘉賓們共同慶祝開展順利。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.11）