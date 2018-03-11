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中央社

美槍管邁步 司法部提案禁止撞火槍托

中央社2018/03/11 20:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）在美國總統川普指示下，美國司法部今天提出新條例，禁止可讓半自動步槍如機關槍連發的撞火槍托裝置。然而，這很可能只是官方與槍枝支持者間冗長法律戰的開端。

2017年10月美國拉斯維加斯發生大規模槍擊案，造成58人死亡逾850人受傷，凶手正是使用殺傷力強大的撞火槍托。2月佛羅里達州派克蘭（Parkland）一所中學再發生17人死亡槍擊案，這回槍手雖未使用撞火槍托，但川普仍要求禁止這種裝置。

法新社報導，美國司法部長塞申斯（JeffSessions）今天發布聲明表示，他們已向白宮管理及預算局（OBM）提議條例，澄清美國國家槍械法（National Firearms Act）和槍枝管制法（Gun ControAct）定義的「機關槍」包括撞火槍托。

美國聯邦法律禁止持有、販售和製造機關槍。司法部提出的條例仍需白宮管理及預算局批准。

美聯社報導，美國國會若要通過新的槍枝管制法案，需要目前在國會過半數且贊成擁槍的共和黨支持。

美國司法部轄下聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）曾在2010年認定，撞火槍托不屬於機關槍，因此無從規範，除非國會修改現有槍枝法律，或通過新法。

賭城槍擊案後，共和黨國會議員雖表示不反對禁止撞火槍托，但2017年相關立法行動最後仍不了了之。

眼見國會無作為，美國一些州試圖自行規範。共和黨籍佛州州長史考特（Rick Scott）9日便簽署大規模校園安全槍枝管制法，內容包括禁止撞火槍托。這項舉動立即遭到強大的全國步槍協會（NRA）提告違反聯邦法律。

許多擁槍人士反對禁止撞火槍托，他們認為這會演變為全面取消槍枝合法。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070311

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