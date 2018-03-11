美槍管邁步 司法部提案禁止撞火槍托

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）在美國總統川普指示下，美國司法部今天提出新條例，禁止可讓半自動步槍如機關槍連發的撞火槍托裝置。然而，這很可能只是官方與槍枝支持者間冗長法律戰的開端。

2017年10月美國拉斯維加斯發生大規模槍擊案，造成58人死亡逾850人受傷，凶手正是使用殺傷力強大的撞火槍托。2月佛羅里達州派克蘭（Parkland）一所中學再發生17人死亡槍擊案，這回槍手雖未使用撞火槍托，但川普仍要求禁止這種裝置。

法新社報導，美國司法部長塞申斯（JeffSessions）今天發布聲明表示，他們已向白宮管理及預算局（OBM）提議條例，澄清美國國家槍械法（National Firearms Act）和槍枝管制法（Gun ControAct）定義的「機關槍」包括撞火槍托。