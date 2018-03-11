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中央社

英追查前俄諜遭攻擊案 餐廳發現毒劑痕跡

中央社2018/03/11 20:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國首席醫療官戴維斯今天表示，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾疑遭人以神經毒劑攻擊，目前已在他去過的一家酒吧和一家餐廳發現這種神經毒劑的痕跡。

法新社報導，戴維斯表示，有多達500人曾經去過英格蘭西南部索爾茲伯里市（Salisbury）的The Mill酒吧和Zizzi餐廳，他們必須清洗所穿衣物和隨身物品，以防萬一。

斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在索爾茲伯里遭人以神經毒劑謀害，倒在一張長椅上，送醫後性命垂危，但狀況穩定。這起攻擊事件被視為蓄意謀殺。

英國政府在召開國家緊急會議後表示，追捕兇嫌的警方正在調查200多件證物。由英國內政大臣魯德（Amber Rudd）主持的英國緊急應變小組（COBRA）會議昨天召開後，內政部表示，反恐警察已找到超過240名證人。

魯德表示，斯克里帕爾父女在醫院情況仍危急，但狀況穩定。她又說，「嚴肅重大的調查」耗費精神但很快就有了進展。

她指出，超過250名反恐警察參與調查，「他們進展快速又專業。我們投入許多資源以確保他們擁有需要的全部支持」。

英國當局正全力確認用於謀害斯克里帕爾的神經毒劑來源，並已派出約180名武裝部隊人員到索爾茲伯里支援調查人員，其中包括化學戰爭專家。

魯德表示：「屆時將有回應，但此刻我們把焦點放在調查工作上。」「我們蒐集所有證據，一旦要談到歸因時，我們一定清楚那應該會在何處。」

英國廣播公司（BBC）昨晚即報導，斯克里帕爾被發現失去意識之前，曾在一間名為Zizzi的義大利餐廳用餐，這裡發現了神經毒劑的痕跡。

這間義大利餐廳4日之後已不對外營業，法醫正進行調查。BBC也報導，英國當局不認為曾到過這家餐廳的任何人處在神經毒劑的危險中。

路透社報導，英國財政大臣韓蒙德（PhilipHammond）今天表示，如果發現有別的國家介入毒害案，英國政府將會「適當」回應。

韓蒙德告訴BBC：「這是由警方進行的調查，且調查將由證據帶領，我們必須到證據帶領我們前去的地方。」

他表示：「所以我們必須讓警方按照常規進行調查。但如果調查證據指出有外國介入，顯然事態嚴重，政府會適當回應。」（譯者：林憬屏/核稿：林治平）1070311

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