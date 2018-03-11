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中央社

一意孤行 川普即興決策衝擊全球

中央社2018/03/11 21:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）幕僚相繼走人，施政停滯，川普抓住機會自行採取大膽作為，愈來愈一意孤行。本週，他下令對盟邦課徵重稅、決定會見金正恩，即興做出衝擊全球的決定，把隨性作風發揮到極致。

美聯社報導，川普接見南韓代表團後決定會見北韓領導人金正恩，對全球影響如此重大的事，竟然如此輕率決定，令部分高級幕僚當場傻眼。

紐約時報報導，川普在白宮橢圓形辦公室，聽取南韓特使鄭義溶平壤行簡報和金正恩的會談邀請，不過45分鐘便當場做成這項歷史性決定。

川普一直認為他本身就是自己最好的顧問，最近更告訴親信，他準備靠直覺行事，減少依賴幕僚，因為他們經常提供低劣的建議。

顧問們認為，川普即興行事之說是誇大之詞，許多案例，包括下令對盟邦課徵重稅，都是兌現他長期以來的承諾。然而，川普的決定，以及他總是想到什麼就說什麼，經常令助理和盟邦摸不著頭緒。

川普決定會見金正恩，將是美國現任總統會見北韓領導人的首例，此一重大的消息竟是在8日晚間由一名不太可能的人士宣布：來訪的南韓官員鄭義溶最後一刻站在白宮車道上，在昏暗的光線下向媒體發表聲明。

鄭義溶8日會見國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）等人之後，會晤川普總統。川普詢問鄭義溶日前會見金正恩之事，鄭義溶轉達金正恩想要會見川普的口信。一名不願透露姓名的白宮官員表示，川普立即接受了。

川普隨即要求鄭義溶向白宮記者宣布此事，但鄭義溶要求先行回報南韓總統文在寅。

川普即興造訪白宮簡報室告知記者，南韓訪客即將發表重大聲明，為鄭義溶的聲明製造懸疑效果，充滿實境秀的風格。

川普隨後發推文說：「獲得重大進展。」並且強調：「正在安排會面中！」

這不是川普近來一意孤行的唯一例子，他本週下令對盟邦課徵重稅，如出一轍。

川普決心兌現他心中的重要競選承諾，埋頭向前衝，本週下令對進口鋼鋁課徵重稅。在過程中，川普面對首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）掛冠求去，以及來自同黨共和黨國會議員迄今最多的責難。

川普令寇恩和意見相左的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）主席納瓦洛（Peter Navarro）辯論數週之久，有時兩人爭吵不已。此外，川普和鋼鋁業主管會晤時，同樣籲請寇恩和美國鋼鐵公司（U.S. Steel）執行長柏里特（Dave Burritt）辯論。

當川普愈來愈明顯執意推動課徵高關稅之際，寇恩宣布辭職。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070311

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