綠色神盾揚威 松山奪隊史第6冠

（中央社記者龍柏安台北11日電）106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，今晚在台北小巨蛋吸引萬人觀賽，衛冕軍松山高中靠著前鋒莊家誠第4節獨拿6分領軍，以70比60擊敗能仁，4年內3度奪冠，也是隊史第6冠。

素有「綠色神盾」美名的松山，今靠著高壓防守，讓打法以進攻為主的能仁上半場僅拿下25分，另一方面上半場松山團隊籃板以36比21握有絕對優勢，讓他們上半場打完取得12分領先。

松山陣中204公分高三中鋒林正，上半場就領到3次犯規，身陷犯規麻煩的他第3節並未先發上場，無奈能仁未能靠著對方門神不在家追分，差距反被越拉越開，一度落後達15分。