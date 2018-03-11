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HBL／松山擊敗能仁完成二連霸　勇奪隊史第6冠

記者黃建霖／綜合報導2018/03/11 21:16
▲松山中鋒林正鞏固禁區。（圖／陳明安攝）
▲松山中鋒林正鞏固禁區。（圖／陳明安攝）

HBL男子組冠軍戰由松山對上能仁，靠著招牌的防守，「綠色神盾」本場比賽壓制住擁有可怕得分能力的能仁，並且在團隊火力平均發揮的情況下，頂住了第4節對手的追分潮，最終以70:60完成二連霸，也收下隊史的第6冠。

此次在冠軍戰的對決是雙方本季的第3次交鋒，前兩次皆由能仁拿下勝利，雙方此役開賽後都還在尋找籃框，松山靠著「勵正連線」暫時取得8:3的領先；之後奇兵潘宣頤跳出，多次在籃下撿到二波進攻的機會、補籃得手，松山在首節結束時取得16:10的領先。

第2節開打後，楊承翰和林勵連續3記三分球，打了一波9:0的攻勢，助球隊取得25:10的雙位數領先，之後雖然能仁中鋒陳范柏彥慢慢開始進入狀況，但是松山在越來越多球員跳出來得分的情況下，還是在上半場以37:25鞏固了領先優勢。

第3節松山林正和楊承翰的犯規麻煩，讓能仁一度看到了將比分追進的曙光，然而他們的手感還是相當冰冷，幾度失誤後錯過了將分數追近到個位數的機會，不過能仁還是稍有斬獲，將分數追到40:50。

決勝節開打後丁冠皓砍近三分、之後陳范柏彥雙手爆扣，幫助能仁追到5分差；但是莊家誠此時跳出來，連罰帶切拿下重要6分，讓松山始終保持著優勢。

最後50秒，松山領先7分，林正站上罰球線2罰1中，隨後谷毛唯嘉拋投不進，林勵兩罰全中又將分數給拉開到10分，底定了最終比賽的結果，松山以66:56完成2連霸。

松山此役完全至霸籃下，林正和馬建豪的高大禁區組合，在防守和籃板上一直壓制著對手，兩人共抓下31顆籃板，團隊則是多達59顆，遠勝對手的41顆。

而得分方面，主控林勵本場比賽挺身而出，多次關鍵切入得手，拿下22分、並且還得到5籃板、4助攻、5抄截的全面成績，而莊家誠和潘宣頤兩人各拿11分，松山團隊展現平均的團隊火力，林正和馬建豪則合拿18分，得分點分布相當平均。

而能仁主力得分悍將高承恩，本戰完全遭到封鎖，雖拿下19分，但命中率完全不理想，也成為上半場球隊大幅落後的主力；而球隊中鋒陳范柏彥雖然在防守端鞠躬盡瘁，但是全場只得6分，也使得最終追分歸虧一匱。


▲松山主控林勵殺入禁區。（圖／陳明安攝）

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