HBL／松山擊敗能仁完成二連霸　勇奪隊史第6冠

HBL男子組冠軍戰由松山對上能仁，靠著招牌的防守，「綠色神盾」本場比賽壓制住擁有可怕得分能力的能仁，並且在團隊火力平均發揮的情況下，頂住了第4節對手的追分潮，最終以70:60完成二連霸，也收下隊史的第6冠。

此次在冠軍戰的對決是雙方本季的第3次交鋒，前兩次皆由能仁拿下勝利，雙方此役開賽後都還在尋找籃框，松山靠著「勵正連線」暫時取得8:3的領先；之後奇兵潘宣頤跳出，多次在籃下撿到二波進攻的機會、補籃得手，松山在首節結束時取得16:10的領先。

第2節開打後，楊承翰和林勵連續3記三分球，打了一波9:0的攻勢，助球隊取得25:10的雙位數領先，之後雖然能仁中鋒陳范柏彥慢慢開始進入狀況，但是松山在越來越多球員跳出來得分的情況下，還是在上半場以37:25鞏固了領先優勢。