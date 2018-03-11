陸人大修憲 陸委會：持續關注後續影響

（中央社記者翟思嘉台北11日電）中國人大今天表決通過修憲案，陸委會對此表示，密切關注中國大陸領導體制變革的後續影響，也期許對岸思考具體落實民主自由與人權法治，真正造福民眾。

中國人大今天通過修憲案，當中涉及取消國家主席任期限制。此舉被視為中國現任國家主席習近平無限期連任的準備工作。

行政院大陸委員會對此表示，這次修憲屬於中國大陸內部事務，中國大陸以黨領政，其修憲方式與一般民主體制大不相同，主要為強化黨的領導及鞏固核心。而目前尚未看到中國大陸領導體制變革後的制衡監督配套及制度化規則。