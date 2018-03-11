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陸人大修憲 陸委會：持續關注後續影響

中央社2018/03/11 21:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北11日電）中國人大今天表決通過修憲案，陸委會對此表示，密切關注中國大陸領導體制變革的後續影響，也期許對岸思考具體落實民主自由與人權法治，真正造福民眾。

中國人大今天通過修憲案，當中涉及取消國家主席任期限制。此舉被視為中國現任國家主席習近平無限期連任的準備工作。

行政院大陸委員會對此表示，這次修憲屬於中國大陸內部事務，中國大陸以黨領政，其修憲方式與一般民主體制大不相同，主要為強化黨的領導及鞏固核心。而目前尚未看到中國大陸領導體制變革後的制衡監督配套及制度化規則。

陸委會說，大陸內部及國際社會多認為取消任期制，將影響其內外部情勢，各界都將關注後續是否穩定發展。

陸委會認為，中國大陸為國際社會重要成員，對區域和平及安全穩定負有重大責任。期許對岸能夠順應世界潮流、與時俱進，思考研究真正長治久安的制度改革，並具體推動落實民主自由與人權法治，真正造福民眾權益福祉。

陸委會表示，中華民國政府維護兩岸關係和平穩定發展的主張一貫堅定，針對中國大陸領導體制變革，對其高層權力結構、內外部情勢及對台政策的可能影響，仍需長期、全面的觀察，政府也將持續密切注意對岸後續動態發展，並審慎評估與因應。（編輯：林克倫）1070311

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