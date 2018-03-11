唐肇廷單場4安 統一獅擊敗培訓隊

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）中華職棒統一獅今天與亞運中華成棒培訓隊打熱身賽，統一靠著洋投馬丁尼茲先發5局僅失1分，加上唐肇廷單場4安打以及陳鏞基兩分砲，終場以3比2險勝培訓隊。

統一獅今天派出洋投馬丁尼茲先發，培訓隊則由吳昇峰掛帥主投，中培隊前3局受到馬丁尼茲壓制，九上九下，直到4局上才突破封鎖，靠著戴如量、林加祐2支二壘安打攻下1分，廖俊凱6局上從獅隊中繼投手林航手中敲出陽春砲，取得2比0領先。

馬丁尼茲先發表現不錯，投5局失1分，有4局讓中培隊三上三下，僅被敲出2支安打，送出3次三振。